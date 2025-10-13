Dei V supera sus expectativas con el debut de su disco “Underwater”
13 de octubre de 2025 - 10:10 AM
El cantante urbano Dei V se encuentra de celebración por el debut de álbum “Underwater”, que en poco más de 24 horas ha acumulado más de 15.7 millones de reproducciones en Spotify, posicionándose como uno de los lanzamientos más exitosos del año.
El proyecto alcanzó la posición dos en los álbumes latinos de Apple Music y se consolidó como el álbum latino dos a nivel global, mientras que en Puerto Rico domina el listado con tres canciones. Estas son: “Problema” (#1), “Te Capie” (#2) y “Underwater” en el Top 25 de Apple Music San Juan.
Además, Dei V revalidó en el Top 200 global de artistas en Spotify, ocupando el puesto 148, logro que refleja el crecimiento exponencial de su audiencia internacional.
Como parte de la celebración, el artista sorprendió a sus fanáticos con un listening party exclusivo en el icónico restaurante Ladi’s, en Salinas, Puerto Rico, reconocido por ser la cuna del famoso mojito isleño, por sus vibras tropicales y su cercanía a la playa.
El encuentro reunió a seguidores, colegas como Luar la L y medios en un espacio que capturó la esencia del álbum y su conexión con la isla, permitiéndoles a los presentes disfrutar algunos de los temas en vivo por primera vez.
Entretanto, Dei V, se prepara para su esperado debut en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con tres funciones completamente vendidas los días 23, 24 y 25 de octubre.
El disco incluye colaboraciones con Arcángel, Yandel, Ñengo Flow, Luar, Blessed, Fabriell y CG, entre otros, demostrando que Dei V es una de las voces más completas y respetadas de la nueva generación urbana.
