Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de octubre de 2025
87°bruma
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dei V supera sus expectativas con el debut de su disco “Underwater”

El nuevo álbum cuenta con millones de reproducciones en Spotify y en Apple Music

13 de octubre de 2025 - 10:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante urbano Dei V se presentará en tres conciertos en el Coliseo de Puerto Rico. (alexis.cedeno)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante urbano Dei V se encuentra de celebración por el debut de álbum “Underwater”, que en poco más de 24 horas ha acumulado más de 15.7 millones de reproducciones en Spotify, posicionándose como uno de los lanzamientos más exitosos del año.

RELACIONADAS

El proyecto alcanzó la posición dos en los álbumes latinos de Apple Music y se consolidó como el álbum latino dos a nivel global, mientras que en Puerto Rico domina el listado con tres canciones. Estas son: “Problema” (#1), “Te Capie” (#2) y “Underwater” en el Top 25 de Apple Music San Juan.

Además, Dei V revalidó en el Top 200 global de artistas en Spotify, ocupando el puesto 148, logro que refleja el crecimiento exponencial de su audiencia internacional.

Como parte de la celebración, el artista sorprendió a sus fanáticos con un listening party exclusivo en el icónico restaurante Ladi’s, en Salinas, Puerto Rico, reconocido por ser la cuna del famoso mojito isleño, por sus vibras tropicales y su cercanía a la playa.

El encuentro reunió a seguidores, colegas como Luar la L y medios en un espacio que capturó la esencia del álbum y su conexión con la isla, permitiéndoles a los presentes disfrutar algunos de los temas en vivo por primera vez.

Entretanto, Dei V, se prepara para su esperado debut en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot con tres funciones completamente vendidas los días 23, 24 y 25 de octubre.

El disco incluye colaboraciones con Arcángel, Yandel, Ñengo Flow, Luar, Blessed, Fabriell y CG, entre otros, demostrando que Dei V es una de las voces más completas y respetadas de la nueva generación urbana.

Tags
ReguetónDisco
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 13 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: