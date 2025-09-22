Opinión
22 de septiembre de 2025
Listo Dei V para sus tres conciertos “Sold out” en el Coliseo de Puerto Rico

El exponente urbano hará su debut en octubre en el recinto de Hato Rey

22 de septiembre de 2025 - 1:22 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dei V durante el concierto número 31 de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El artista urbano Dei V, de la nueva cepa de exponentes boricuas tuvo una participación destacada en la histórica residencia de Bad Bunny, quien concluyó sus 31 funciones en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Dei V asistió a varias de las funciones de Bad Bunny como artista invitado a la casita rosada al ritmo de “VeLDÁ”, uno de los temas del disco “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que fue el inspiró a la estrella de fama internacional realizar la monumental residencia en su patria. Casi medio millón de espectadores asistieron a la serie de conciertos “Yo no me quiero ir de aquí” en el Choliseo.

DEi V en el concierto de Bad Bunny.
DEi V en el concierto de Bad Bunny. (Suministrada)

Dei V estuvo en la última función del pasado sábado, 20 de septiembre, donde fue testigo de primera mano del respeto y cariño que Puerto Rico le profesa a Benito Martínez Ocasio, nombre de pila de la estrella global. En este último concierto de Bad Bunny, Dei V estuvo solo, puesto que en funciones anteriores había estado con su colega Omar Courtz.

Conociendo de antemao lo que se siente al estar en el escenario del Choliseo, Dei V asegura estar listo para su debut en el recinto de Hato Rey. El artista urbano se prepara para presentarse por primera vez los días 23, 24 y 25 de octubre, con tres funciones completamente vendidas.

Con alrededor de 20 millones de oyentes mensuales en Spotify, Dei V se ha posicionado como una de las voces emergentes más sólidas del género. El tema “VeLDÁ”, de Bad Bunny, que realiza junto a Omar Courtz, supera los 70 millones de visualizaciones en YouTube a ocho meses de su estreno.

Dei V se encuentra inmerso en el proceso creativo de su próxima producción discográfica. En su corta trayectoria cuenta con los proyectos “LOS FLAVORZ”, “¿Quién es Dei V?“, ”LOS MARCIANOS Vol. 1″ y “Dei V Versión”, entre otros.

Dei V busca continuar creciendo entre como uno de los artistas jóvenes más seguidos de su generación.

Damaris Hernández Mercado
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día
