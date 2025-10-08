Opinión
8 de octubre de 2025
84°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Dei V estrena su segundo disco “Underwater”: “No soy tan explícito como otros”

El artista se prepara para su debut en el Coliseo de Puerto Rico con tres conciertos “sold out”

8 de octubre de 2025 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante urbano Dei V lanzó su nuevo álbum a semanas de presentarse en concierto en el Coliseo de Puerto Rico. (alexis.cedeno)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Dos años de carrera profesional, dos álbumes de estudio, tres conciertos “sold out” en su debut en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y la paternidad de una niña y un niño, definen la etapa que vive el exponente Dei V, quien goza de una carrera vertiginosamente ascendente y de grandes conquistas en el género urbano.

RELACIONADAS

El cantante natural de Río Grande, que representa la nueva cepa de exponentes urbanos, lanza este jueves, 9 de octubre, su segunda producción musical “Underwater” a días de presentarse por primera vez en tres funciones en el Coliseo de Puerto Rico.

Dei V cumplirá los días 23, 24 y 25 de octubre de 2025, su gran sueño de pisar en solitario el escenario del Choliseo para validar que es parte de la nueva generación de artistas que están redefiniendo la escena urbana, puesto que la mayoría de su audiencia son adolescentes y jóvenes fieles a su estilo. Los mayores de 25 años, quizás no sepan quién es la voz de “TU$$I”, pero los menores de esa edad podrían recitar su repertorio de memoria.

Dei V no tiene una explicación precisa de su éxito entre los adolescentes. Su respuesta es que se “identifican con mi música porque creo que quizás que no soy tan explícito como otros”, sostuvo el artista a El Nuevo Día, pese a que sus letras son un manifiesto de vivencias de la calle, el dinero, las relaciones sentimentales y el sexo.

Tengo un ‘flow’ fresco que traigo a la mesa y no soy tampoco tan oscuro, ni estoy en esa onda. Soy humilde y creo que hay muchos chamaquitos que quizás piensan que para ser artista en el género urbano hay que ser el más malo. Eso no es así. Mira a Bad Bunny, mira a Rauw (Alejandro), a Ozuna son figuras que no están en esas… a eso me refiero. Este nuevo disco tiene un balance de lo que soy, de la etapa en la que estoy y de mi estilo”, explicó el intérprete que antes de entrar a la música se desvivía por el baloncesto, pero por lesiones se quitó.

Bajo el sello Underwater Music PR, una disquera local, Dei V presenta el proyecto “Underwater” el que divide en dos estilos. La parte “Under” es el trap, narrado desde la calle, con vivencias más crudas. “Es un poquito más fuerte”, dijo.

Cantante urbano Dei V.
Cantante urbano Dei V. (alexis.cedeno)

El lado “Water” es la escena más comercial y melódica. Es ahí donde apuesta a la narrativa sensual, romántica y de relaciones.

Dei V aseguró que ese balance lo logró plasmar en el disco que según dijo representa su crecimiento y madurez personal y profesional. Reveló que las letras de las 16 canciones que integra la producción son de su autoría y que muchas son inspiradas en sus vivencias.

El nuevo álbum cuenta con grandes colaboraciones que refuerzan su presencia en la industria y el respeto entre colegas, incluyendo a Arcángel, Yandel, Ñengo Flow, Luar, Blessed, Fabriell y CG, entre otros. Cada colaboración aporta un sonido distinto al proyecto, combinando la energía de experimentados con la frescura de la nueva generación.

Una paternidad atada a la madurez

El cantante, que grabó con Omar Courtz, el éxito “Veldá” de Bad Bunny y participó en varias de las funciones de la histórica residencia del Conejo Malo en el Choliseo, reveló que ser padre de dos le ha cambiado la vida a niveles que no imaginaba.

Dei V desea ser un padre presente en la vida de sus hijos, de dos y un año. Es por ello que este año comenzó a balancear su entorno y separar el trabajo de la familia.

“En estos momentos de mi vida estoy un poquito más responsable, más maduro, más disciplinado, porque soy papá Cuando saqué el primer disco no era papá y pues estaba un poquito más a lo loco. Ahora estoy un poquito más derechito y maduro. Ser padre fue una transición dura conmigo mismo, porque no sabía dividir el tiempo y estaba metido en la música, pero ya entendí que se necesita un balance y tengo que procurar el bienestar de la familia”, concluyó.

Canciones del nuevo disco

1.- Underwater

2.- Te Capie

3.- Problema Ft. Luar

4.- Pacas

5.- Tumbao

6.- Qnp Ft. Arcangel

7.- Unfollow

8.- El del flavor

9- Los Oido Cambian

10.- Déjala Caer Ft. Ñengo Flow

11.- Wo Oh Ft. Yandel

12.- Queen

13.- Nudes

14.- BB Ft. Blessd

15.- Ojitos Ft. Cg x Fabriell

16.- Pretty Boy

