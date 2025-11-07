Bad Bunny y Lady Gaga suenan con fuerza en las predicciones a las nominaciones al Grammy

Lady Gaga, Bad Bunny y Kendrick Lamar, encabezan las apuestas para dominar las nominaciones al Grammy que se darán a conocer mañana, en una edición marcada por el regreso de grandes nombres y nuevas apuestas musicales.

La Academia de la Grabación anunciará los proyectos más destacados del último año que competirán en la 68ª edición de los premios Grammy, cuyos ganadores se revelarán en la gala que tendrá lugar el próximo 1 de febrero en Los Ángeles.

El anuncio se transmitirá en vivo a través de la página oficial de la institución musical y contará con la participación de artistas como Sabrina Carpenter y Chapell Roan, quienes también podrían figurar entre los nominados en algunas categorías.

Tanto el arriesgado proyecto de Gaga, “Mayhem”, que retoma la audacia teatral de sus primeros álbumes, como el aclamado “GNX” de Kendrick Lamar y el nostálgico “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” de Bad Bunny, parten como los principales candidatos para dominar las categorías más prestigiosas, como álbum del Año y grabación del Año.

Si bien Gaga, quien protagonizó el festival Coachella este año, y Lamar, que fue el artista más galardonado en la pasada edición de los Grammy con una sola canción, son artistas recurrentes en esta ceremonia, Bad Bunny podría recibir un impulso adicional tras el reciente anuncio de que encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Sin embargo, los nombres de artistas como Sabrina Carpenter y su álbum “Man’s Best Friend”, Justin Bieber y su inesperado “Swag”, Elton John y Brandi Carlile con ‘Who Believes in Angels?’, o Tyler, the Creator y su “CHROMAKOPIA”, también resuenan con fuerza en los medios especializados.

Entre los que figuran como posibles nominados en la categoría mejor artista nuevo destacan la británica Lola Young, conocida por su éxito viral ‘Messy’; Leon Thomas, intérprete de ‘Mutt’; Olivia Dean, quien ha ganado reconocimiento con ‘Man I Need’; y Ravyn Lenae, autora de ‘Love Me Not’, entre otros nombres.

Por su parte, el último álbum de la estrella estadounidense Taylor Swift, “The Life of a Showgirl”, no computará entre las principales apuestas de esta edición de los Grammy, ya que su lanzamiento en octubre la excluye del período de elegibilidad de la competencia.

De manera similar, la falta de nuevos lanzamientos deja a Beyoncé fuera de la contienda este año, aunque sigue siendo la artista con más nominaciones en la historia de los Grammy.