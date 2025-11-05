Opinión
5 de noviembre de 2025
78°nubes rotas
Música
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Así funciona la votación de los Grammy: todo lo que necesita saber

La Academia de la Grabación anunciará los nominados al Premio Grammy 2026 el viernes

5 de noviembre de 2025 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Grammy Awards: Celebración de la música. #Grammys (Chris Pizzello)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York—La Academia de la Grabación anunciará los nominados al Premio Grammy 2026 el viernes. Es una buena razón para hacer una pausa y examinar cómo la institución toma sus decisiones. ¿Quién selecciona a los nominados? ¿Quién vota? ¿Puede alguien nominar cualquier lanzamiento grabado para un Grammy?

Lo tenemos cubierto. Siga leyendo para obtener un curso intensivo sobre cómo funciona la votación de los Grammy.

¿Cómo funciona la votación de los Grammy?

Los miembros de la Academia de la Grabación y los sellos discográficos presentan artistas en determinadas categorías, que luego se examinan para determinar su elegibilidad. Actualmente, hay 95 categorías de premios Grammy.

Después de que se han examinado las presentaciones, los miembros votantes ayudan a determinar quiénes serán las nominaciones finales, generalmente en el otoño, utilizando un panel de control de membresía. Solo pueden votar por la música que se ha enviado y examinado.

Una vez que se determinan y anuncian los nominados en noviembre, se lleva a cabo un período de votación de la ronda final. Este ciclo, que se extiende desde el 12 de diciembre hasta el 5 de enero.

Los ganadores se anuncian en vivo en la entrega de premios en febrero.

Y no se equivoquen: los miembros votantes no votan en las 95 categorías. Se les permite votar en hasta 10 categorías en tres campos de género, así como en las seis categorías de campo general, que incluyen disco, álbum, canción, productor, no clásico y compositor, no clásico del año y mejor artista nuevo. Eso permite a los expertos centrarse en su experiencia.

¿Cómo se convierte alguien en miembro votante?

Hay tres tipos de membresías en la Academia de la Grabación: Grammy U, membresías profesionales y de votación. Esta última incluye intérpretes, compositores, productores, ingenieros, instrumentistas y más. Esos son los miembros que determinan los ganadores del Grammy cada año.

Los miembros votantes deben proporcionar una prueba de una carrera principal en la música, dos recomendaciones y ciertos créditos verificables.

Pero hay algunas formas de evitar algunos de esos requisitos: si es el ganador o nominado al Grammy del año en curso, no necesita proporcionar una recomendación de alguien en la industria. Si ha sido nominado a un Grammy en los últimos cinco años, no necesita proporcionar una prueba de sus créditos.

Beyonce recibe el premio al mejor álbum country por "COWBOY CARTER" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles.(Foto AP/Chris Pizzello)
Beyonce recibe el premio al mejor álbum country por "COWBOY CARTER" durante la 67ª entrega anual de los premios Grammy el domingo 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles.(Foto AP/Chris Pizzello) (Chris Pizzello)

¿Qué determina la elegibilidad para el Grammy?

Las inscripciones deben cumplir con las calificaciones específicas de las categorías en las que se presentan. Las reglas y pautas se pueden encontrar en Grammy.com.

También hay cambios frecuentes en las categorías y los campos. En 2026, ha habido algunos: el mejor álbum country se ha dividido en el mejor álbum country contemporáneo y el mejor álbum country tradicional. Las categorías de mejor paquete de grabación y mejor paquete de edición limitada o especial también se han combinado en la categoría de mejor paquete de grabación, con la mejor portada de álbum separada por sí sola.

Lo más importante: las grabaciones y los videos musicales también deben enviarse dentro del período de elegibilidad para los Grammy, lo que para la entrega de premios de 2026 significa el trabajo publicado entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025.

¡Doble victoria! Sabrina Carpenter triunfa en los Grammy 2025.
¡Doble victoria! Sabrina Carpenter triunfa en los Grammy 2025. (Richard Shotwell)

¿Cómo califica un músico para el mejor artista nuevo?

La categoría de nuevo artista está en constante evolución, tratando de capturar el espíritu de la época cada año a medida que el proceso de categorizar la fama se vuelve más complicado. Las reglas de los Grammy actualmente dicen que las nominaciones dependen de si “el artista ha alcanzado un gran avance o prominencia” y delega esa determinación a un comité de selección. Los artistas elegibles deben haber lanzado al menos cinco sencillos o un álbum, pero ya no hay un máximo. Es por eso que alguien como, digamos, Sabrina Carpenter, quien irrumpió en el verano de “Espresso”, se encontró nominada al trofeo de mejor artista nuevo en 2025 a pesar de estar en su sexto lanzamiento de larga duración.

Y este año, la categoría también se ha ampliado para incluir actos que aparecieron en nominados anteriores al álbum del año, siempre y cuando estén por debajo del 20% de la música del álbum.

¿Cuándo son los Grammy 2026?

Los Grammy se llevarán a cabo el 1 de febrero en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, y las nominaciones se anunciarán el viernes. Se transmitirá en vivo por CBS y se puede transmitir a pedido a través de Paramount+.

El hijo de Will Smith, el actor y rapero Jaden Smith, llegó a la alfombra roja de los Grammy con lo que parecía ser un castillo en su cabeza. En la foto junto a su hermana, Willow Smith.Detalle de la pieza de Jaden Smith.El artista Markos D1 a su llegada a los premios con una serpiente plateada como accesorio.
1 / 9 | Serpientes y castillos: "looks" que dieron de qué hablar en los Grammy. El hijo de Will Smith, el actor y rapero Jaden Smith, llegó a la alfombra roja de los Grammy con lo que parecía ser un castillo en su cabeza. En la foto junto a su hermana, Willow Smith. - Jordan Strauss

Grammy
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
