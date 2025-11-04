Opinión
4 de noviembre de 2025
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bad Bunny se presentará en el escenario de los Latin Grammy 2025

El artista puertorriqueño lidera la lista con 12 nominaciones

4 de noviembre de 2025 - 3:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny. (Ramon "Tonito" Zayas)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El artista urbano Bad Bunny será parte de las presentaciones musicales en la entrega anual del Latin Grammy a celebrarse el próximo 13 de noviembre desde Las Vegas.

Según informó La Academia de la Música, la lista también incluye a la agrupación boricua Chuwi, Karol G, Jesús Ortiz G, Jesús Ortiz Paz de Fuerza Regida y el cinco veces ganador del Latin Grammy, Marco Antonio Solís.

En esta edición Benito Antonio Martínez Ocasio –nombre de pila del puertorriqueño- lidera la lista con 12 nominaciones, incluyendo “Grabación del Año”, “Álbum del Año”, “Canción del Año”, “Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana”, “Mejor Interpretación Reggaeton”, “Mejor Álbum de Música Urbana”, “Mejor Canción Urbana”, “Mejor Canción de Raíces” y “Mejor Video Musical Versión Corta”.

Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos.Un fanático llegó al concierto con el atuendo que usó el artista urbano en la película Happy Gilmore.La serie de 30 conciertos concluyen el 14 de septiembre.
1 / 42 | Bad Bunny cierra otro mes de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" . Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos. - Ramon "Tonito" Zayas

Las presentaciones anunciadas previamente incluyen a otros nominados como el también puertorriqueño Rauw Alejandro, Pepe Aguilar, Aitana, Edgar Barrera, Iván Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Joaquina, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat, Christian Nodal, Los Tigres del Norte, Nathy Peluso, Elena Rose, Alejandro Sanz y Adelaido “Payo” Solís III (Grupo Frontera)/

La edición 26 del Latin Grammy se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La transmisión de tres horas será producida por TelevisaUnivision y emitida a través de las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos a partir de las 8:00 p.m., precedida por una antesala de una hora que comienza a las 7:00 p.m.

Durante más de dos décadas y media Latin Grammy ha celebrado la excelencia de la música latina y a sus creadores. En la foto, la presentadora Amara La Negra.La actriz Gala Montes en su llegada al Kaseya Center de Miami, Florida.El maestro Ángel "Cucco" Peña junto a su esposa, Dora Díaz.
1 / 37 | Así lucieron los artistas en la alfombra roja de los Latin Grammy . Durante más de dos décadas y media Latin Grammy ha celebrado la excelencia de la música latina y a sus creadores. En la foto, la presentadora Amara La Negra. - Univision

