Bad Bunny se presentará en el escenario de los Latin Grammy 2025
El artista puertorriqueño lidera la lista con 12 nominaciones
4 de noviembre de 2025 - 3:11 PM
4 de noviembre de 2025 - 3:11 PM
El artista urbano Bad Bunny será parte de las presentaciones musicales en la entrega anual del Latin Grammy a celebrarse el próximo 13 de noviembre desde Las Vegas.
Según informó La Academia de la Música, la lista también incluye a la agrupación boricua Chuwi, Karol G, Jesús Ortiz G, Jesús Ortiz Paz de Fuerza Regida y el cinco veces ganador del Latin Grammy, Marco Antonio Solís.
En esta edición Benito Antonio Martínez Ocasio –nombre de pila del puertorriqueño- lidera la lista con 12 nominaciones, incluyendo “Grabación del Año”, “Álbum del Año”, “Canción del Año”, “Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana”, “Mejor Interpretación Reggaeton”, “Mejor Álbum de Música Urbana”, “Mejor Canción Urbana”, “Mejor Canción de Raíces” y “Mejor Video Musical Versión Corta”.
Las presentaciones anunciadas previamente incluyen a otros nominados como el también puertorriqueño Rauw Alejandro, Pepe Aguilar, Aitana, Edgar Barrera, Iván Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Joaquina, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat, Christian Nodal, Los Tigres del Norte, Nathy Peluso, Elena Rose, Alejandro Sanz y Adelaido “Payo” Solís III (Grupo Frontera)/
La edición 26 del Latin Grammy se transmitirá en vivo desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.
La transmisión de tres horas será producida por TelevisaUnivision y emitida a través de las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos a partir de las 8:00 p.m., precedida por una antesala de una hora que comienza a las 7:00 p.m.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: