Rauw Alejandro se presentará en los Latin Grammy

Alejandro Sanz, Carlos Santana y Rauw Alejandro se suman a la lista de artistas que tendrán una actuación en la 26 edición de los Latin Grammy, informó la Academia Latina de la Grabación este martes en un comunicado.

A ellos se suman la cantante Kacey Musgraves, el compositor Edgar Barrera y los intérpretes Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y Grupo Frontera, quienes participarán con presentaciones musicales durante la ceremonia de premiación que se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas.

Anteriormente, la organización encargada de los galardones, los más importantes de la música latina, había anunciado que Pepe Aguilar, Carín León, Los Tigres del Norte, Raphael, Aitana, y Gloria Estefan figuraban en el primer grupo de artistas anunciados.

La lista, revelada entonces en un comunicado, la completaban Iván Cornejo, DannyLux, Kakalo, Liniker, y Morat, quienes también actuarán en vivo en la entrega.

El puertorriqueño Bad Bunny lidera las nominaciones de la edición 26 de los Latin Grammy, con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 menciones cada uno.

En esta entrega, el también boricua Rauw Alejandro obtuvo dos nominaciones; Joaquina alcanzó cuatro; Christian Nodal compite en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, y Nathy Peluso también suma dos nominaciones.

Asimismo, Elena Rose compite por cuatro galardones, mientras que Alejandro Sanz aspira a cuatro gramófonos dorados. Finalmente, Adelaido ‘Payo’ Solís III, de la banda Grupo Frontera, fue nominado en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana.