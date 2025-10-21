Opinión
21 de octubre de 2025
Rauw Alejandro se presentará en los Latin Grammy

La ceremonia de premiación se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas

21 de octubre de 2025 - 3:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alejandro Sanz, Carlos Santana y Rauw Alejandro. (Pedro Puente Hoyos/ Alejandro García/ Octavio Guzmán)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Alejandro Sanz, Carlos Santana y Rauw Alejandro se suman a la lista de artistas que tendrán una actuación en la 26 edición de los Latin Grammy, informó la Academia Latina de la Grabación este martes en un comunicado.

A ellos se suman la cantante Kacey Musgraves, el compositor Edgar Barrera y los intérpretes Joaquina, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose y Grupo Frontera, quienes participarán con presentaciones musicales durante la ceremonia de premiación que se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas.

Anteriormente, la organización encargada de los galardones, los más importantes de la música latina, había anunciado que Pepe Aguilar, Carín León, Los Tigres del Norte, Raphael, Aitana, y Gloria Estefan figuraban en el primer grupo de artistas anunciados.

La lista, revelada entonces en un comunicado, la completaban Iván Cornejo, DannyLux, Kakalo, Liniker, y Morat, quienes también actuarán en vivo en la entrega.

El puertorriqueño Bad Bunny lidera las nominaciones de la edición 26 de los Latin Grammy, con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 menciones cada uno.

Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019.Luego de ello llegó su álbum con J Balvin, "Oasis" (2019).Bad Bunny hace historia al anunciarse que será el artista principal del espectáculo del Super Bowl 2026.
1 / 25 | Los logros históricos de Bad Bunny . Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019. - Teresa Canino Rivera

En esta entrega, el también boricua Rauw Alejandro obtuvo dos nominaciones; Joaquina alcanzó cuatro; Christian Nodal compite en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi, y Nathy Peluso también suma dos nominaciones.

Asimismo, Elena Rose compite por cuatro galardones, mientras que Alejandro Sanz aspira a cuatro gramófonos dorados. Finalmente, Adelaido ‘Payo’ Solís III, de la banda Grupo Frontera, fue nominado en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana.

El cantante colombiano Carlos Vives interpretó ante el público sus canciones "Fruta fresca", "La bicicleta", "Tierra del olvido", "Volví a nacer", "Robarte un beso" y "Pa' Mayte".La cantante colombiana Ela Taubert y Joe Jonas cantaron "¿Cómo pasó?" durante la 25 entrega anual del Latin Grammy.Luis Fonsi se apoderó del escenario con los temas "No me doy por vencido", "Despacito" y "Santa Marta".
1 / 20 | Revive los mejores momentos de la vigésimo quinta entrega de los Latin Grammy . El cantante colombiano Carlos Vives interpretó ante el público sus canciones "Fruta fresca", "La bicicleta", "Tierra del olvido", "Volví a nacer", "Robarte un beso" y "Pa' Mayte". - Kevin Winter
Rauw AlejandroLatin GrammyAlejandro SanzCarlos Santana
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
