“Garra versus Veneno: Guerreros Mundiales”: boricuas se unen al nuevo “reality” de Univision

La competencia regresa con más intensidad que nunca. TelevisaUnivision trae el estreno de “Garra versus Veneno: Guerreros Mundiales”, un “reality show” que apuesta por transmisiones completamente en vivo y una experiencia multiplataforma que promete atrapar a la audiencia.

El programa debutará el martes, 2 de junio, a las 8:00 p.m. por UniMás, con emisiones de lunes a viernes totalmente en vivo.

La competencia continuará los domingos por Univision a partir del 7 de junio, con galas estelares también en vivo que incluirán momentos clave como nominaciones y eliminaciones.

Además, los episodios estarán disponibles en ViX al día siguiente de su transmisión con el fin de ampliar su alcance a nuevas audiencias.

La conducción estará a cargo de Lambda García y Cynthia Urías, quienes liderarán la dinámica del programa y acompañarán a los equipos durante cada desafío. A ellos se suma Carlos Aguilar “El Zar”, quien estará al frente de la narración para aportar emoción y análisis a cada enfrentamiento.

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En el terreno digital, Gina Holguín y Nicola Porcella encabezarán la cobertura con contenido exclusivo que incluirá preshow, transmisiones en vivo y postshow diario. Esto acercará a los fans a cada detalle del “reality”.

Con 26 atletas de alto rendimiento, divididos en dos equipos de 13 integrantes, el “reality” pondrá a prueba no solo la fuerza física, sino también la estrategia, la resistencia mental y el trabajo en equipo.

Además de los retos, el programa integrará elementos de humor, música y baile. Así, ofrecerá una experiencia completa para toda la familia.

Gina Holguín, Nico Porcella, Cynthia Urías y Lambda García. (Suministrada)

Boricuas en la competencia

Mamba es un puertorriqueño de 31 años con mucha experiencia en “realities” y en la pasarela. Modelo de fuerza, valor y estilo. Próximo a demostrar que también tiene fortaleza musical.

Héctor Perfecto es un puertorriqueño de 30 años que tiene 10 años de experiencia como luchador profesional. Ha participado en los circuitos más importantes de la lucha libre como la WWE. También en varios “realities” de competencia deportiva al más alto nivel como “American Ninja Warrior”.

Asaf Torres ha participado en programas como “Guerreros”, “Los 50″, “La venganza de los ex”, “El Conquistador”, entre otros. Es un competidor sumamente hábil que combina fuerza, agilidad y una mentalidad enfocada en la victoria.