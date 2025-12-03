Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Janice Betancourt se despide de “El conquistador” llena de gratitud

La atleta boricua publicó un mensaje en sus redes sociales en el que relató cómo vivió el “reality show” de TelevisaUnivision

3 de diciembre de 2025 - 8:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Janice Betancourt fue una de las participantes más destacadas de "Guerreros Puerto Rico" de Wapa Televisión. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Con una reputación ya consolidada como una excapitana y atleta destacada de “Guerreros Puerto Rico” de Wapa Televisión, la entrada de Janice Betancourt a la exigente competencia de “El Conquistador del Caribe” no pasó desapercibida. Su participación aportó una combinación de fuerza física, resiliencia y estrategia.

RELACIONADAS

Más allá de las pruebas físicas y los desafíos extremos, su paso por el “reality show” de TelevisaUnivision fue un testimonio de su filosofía personal: “los cobardes nunca empiezan, los débiles nunca terminan, los campeones nunca se rinden”. Este mantra definió su estancia en las arenas donde demostró que la fortaleza mental es tan crucial como la física.

Ayer, lunes, a la boricua le tocó salir del espacio animado por Julián Gil y Valeria Marín. Betancourt, aunque no se alzó con el gran premio, según un mensaje en sus redes sociales, se siente ganadora.

“Los Centauros ganamos la temporada. Qué emoción. Pero, como todo, cada victoria viene acompañada de nuevos procesos, y por asuntos ajenos a mi voluntad llegó mi eliminación. Aun así, mi corazón está completamente lleno de gratitud. Esta vivencia me confirmó algo poderoso: cuando tienes claros tus valores, tu lealtad y tus convicciones, no importa dónde te ponga la vida, uno se mantiene firme y mirando hacia arriba”, comenzó.

Betancourt agregó: “Viví agradecida cada día, porque confirmé que donde me pongan sobrevivo, me adapto, acepto, camino, confío, y sobre todo, trabajo duro bajo la voluntad de papá Dios. Él me sostuvo en cada prueba, en cada silencio y en cada noche que parecía interminable. Su plan siempre es perfecto, aunque a veces duela”.

La atleta, de igual modo, agradeció a la pareja de animadores por “y a toda la producción, por confiar en mí, por sostenernos y por hacer de esta experiencia una aventura tan cruda, tan real y tan transformadora. Ustedes vieron lo que nadie más ve: las noches sin dormir, el frío, la falta de fuerzas, las lágrimas que uno se traga, la fortaleza que se construye desde adentro. Gracias por cuidarnos y por permitirme vivir algo tan grande".

El premio mayor, subrayó, fue haberse ganado el cariño, admiración y respeto de la audiencia.

El modelo Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, serán los presentadores del espacio. Pedro Orta, mejor conocido como Peter Hace, estará al frente de los "Titanes".Eduardo Julián Muñoz Medina - Modelo y actor.
1 / 10 | Desde la conducción hasta los participantes: boricuas se apoderan de "El conquistador" . El modelo Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, serán los presentadores del espacio. - Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
