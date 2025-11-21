Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de noviembre de 2025
78°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Atleta boricua abandona “El conquistador” tras “lluvia de tarántulas”

A Yaritza Medina, al parecer, le cayeron pelos urticantes en sus ojos

21 de noviembre de 2025 - 8:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yaritza Medina participó en "Exatlón Estados Unidos". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Ayer, el drama se apoderó del “reality show” “El conquistador” de TelevisaUnivision. Tras el reto denominado “carrera de tarántulas”, la atleta puertorriqueña Yaritza Medina experimentó problemas en sus ojos y tuvo que ser atendida por personal médico.

RELACIONADAS

“Nunca supe qué fue lo que me cayó en el ojo, pero sí te puedo decir que sentí un ardor y una picazón horrible, como si algo me estuviera hincando en el ojo. Mucho dolor y cada vez empeora más, pues no paré de llorar y tenía el ojo mega hinchado. Pero tranquilo, papi, ya me puedo hacer cargo de las tarántulas en el campo por ti”, expresó Medina a través de sus redes sociales.

A través de su participación en la temporada estreno de “El conquistador”, la también presentadora pudo vencer algunos miedos como su fobia a las tarántulas. Cabe mencionar que la exparticipante de “Exatlón Estados Unidos” decidió ingresar a la competencia extrema para comprobar hasta dónde es capaz de llegar a la hora de alcanzar metas.

Esta noche, la boricua reapareció en sus plataformas sociales para confirmar qué fue lo que pasó. Aunque no se debió a ninguna picadura, el suceso sí estuvo relacionado con las tarántulas.

“Gracias a unas seguidoras que me dieron luz acerca de lo que pasó en mi ojo. Las tarántulas usan pelos urticantes para defenderse cuando sienten peligro. Frotan sus patas traseras contra el abdomen y lanzan esos micro pelitos irritantes al aire. Estos pueden causar picazón, irritación y pequeños rasguños en la superficie del ojo, exactamente lo que yo sentí. Gracias a ustedes ya sé qué me pasó”, sostuvo.

En Puerto Rico, “El conquistador” se transmite de lunes a viernes, a las 8:00 p.m., por TeleOnce.

El modelo Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, serán los presentadores del espacio. Pedro Orta, mejor conocido como Peter Hace, estará al frente de los "Titanes".Eduardo Julián Muñoz Medina - Modelo y actor.
1 / 10 | Desde la conducción hasta los participantes: boricuas se apoderan de "El conquistador" . El modelo Julián Gil y su esposa, la periodista mexicana Valeria Marín, serán los presentadores del espacio. - Suministrada
Tags
Reality ShowstelevisiónTeleOnce
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 20 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: