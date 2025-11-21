Atleta boricua abandona “El conquistador” tras “lluvia de tarántulas”

Ayer, el drama se apoderó del “reality show” “El conquistador” de TelevisaUnivision. Tras el reto denominado “carrera de tarántulas”, la atleta puertorriqueña Yaritza Medina experimentó problemas en sus ojos y tuvo que ser atendida por personal médico.

“Nunca supe qué fue lo que me cayó en el ojo, pero sí te puedo decir que sentí un ardor y una picazón horrible, como si algo me estuviera hincando en el ojo. Mucho dolor y cada vez empeora más, pues no paré de llorar y tenía el ojo mega hinchado. Pero tranquilo, papi, ya me puedo hacer cargo de las tarántulas en el campo por ti”, expresó Medina a través de sus redes sociales.

A través de su participación en la temporada estreno de “El conquistador”, la también presentadora pudo vencer algunos miedos como su fobia a las tarántulas. Cabe mencionar que la exparticipante de “Exatlón Estados Unidos” decidió ingresar a la competencia extrema para comprobar hasta dónde es capaz de llegar a la hora de alcanzar metas.

PUBLICIDAD

Esta noche, la boricua reapareció en sus plataformas sociales para confirmar qué fue lo que pasó. Aunque no se debió a ninguna picadura, el suceso sí estuvo relacionado con las tarántulas.

“Gracias a unas seguidoras que me dieron luz acerca de lo que pasó en mi ojo. Las tarántulas usan pelos urticantes para defenderse cuando sienten peligro. Frotan sus patas traseras contra el abdomen y lanzan esos micro pelitos irritantes al aire. Estos pueden causar picazón, irritación y pequeños rasguños en la superficie del ojo, exactamente lo que yo sentí. Gracias a ustedes ya sé qué me pasó”, sostuvo.

En Puerto Rico, “El conquistador” se transmite de lunes a viernes, a las 8:00 p.m., por TeleOnce.