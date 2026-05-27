Sheynnis Palacios desata rumores de nuevo romance tras viaje a Bahamas

La exMiss Universo, Sheynnis Palacios, ha despertado rumores de un nuevo romance con el empresario y basquetbolista salvadoreño Carlos Arias, tras compartir publicaciones desde Nassau, en las Bahamas, donde la nicaragüense estaría celebrando por adelantado su cumpleaños número 26, el próximo 30 de mayo.

En las últimas horas, ambos han despertado sospechas entre sus seguidores tras compartir publicaciones misteriosas en sus redes sociales. Aunque ninguno ha confirmado una relación, los usuarios rápidamente comenzaron a unir pistas que apuntarían a una posible escapada juntos a la isla paradisíaca.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue un video publicado por Palacios en TikTok, donde aparece corriendo y tomada de la mano de un hombre, cuya identidad no se muestra. Sin embargo, muchos aseguran que podría tratarse de Arias.

Sheynnis Palacios en Bahamas. (Facebook)

Las especulaciones aumentaron luego de que seguidores notaran el reflejo de un hombre en los lentes de sol de la nicaragüense en una de sus fotografías, figura que, según comentarios en redes, se parecería al salvadoreño.

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Otro detalle que no pasó desapercibido fue una imagen compartida por Carlos Arias durante una cena. En la fotografía se observa un teléfono con un protector rosado muy similar al que actualmente usa Sheynnis, algo que terminó por alimentar aún más los rumores.

Historia de Carlos Arias en su cuenta de Instagram. (Captura de pantalla)

Incluso, varios usuarios aseguran que él habría sido el fotógrafo detrás de las imágenes de la modelo.

Cabe recordar que a finales de marzo, la modelo confirmó su soltería tras anunciar públicamente su separación del entrenador y exbeisbolista venezolano Carlos Gómez.