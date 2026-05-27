Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sheynnis Palacios desata rumores de nuevo romance tras viaje a Bahamas

La Miss Universe 2023 estaría celebrando por adelantado su cumpleaños, tras terminar su relación con el entrenador Carlos Gómez

27 de mayo de 2026 - 6:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
A finales de marzo Sheynnis Palacios confirmó su soltería. (Facebook)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La exMiss Universo, Sheynnis Palacios, ha despertado rumores de un nuevo romance con el empresario y basquetbolista salvadoreño Carlos Arias, tras compartir publicaciones desde Nassau, en las Bahamas, donde la nicaragüense estaría celebrando por adelantado su cumpleaños número 26, el próximo 30 de mayo.

RELACIONADAS

En las últimas horas, ambos han despertado sospechas entre sus seguidores tras compartir publicaciones misteriosas en sus redes sociales. Aunque ninguno ha confirmado una relación, los usuarios rápidamente comenzaron a unir pistas que apuntarían a una posible escapada juntos a la isla paradisíaca.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue un video publicado por Palacios en TikTok, donde aparece corriendo y tomada de la mano de un hombre, cuya identidad no se muestra. Sin embargo, muchos aseguran que podría tratarse de Arias.

Sheynnis Palacios en Bahamas.
Sheynnis Palacios en Bahamas. (Facebook)

Las especulaciones aumentaron luego de que seguidores notaran el reflejo de un hombre en los lentes de sol de la nicaragüense en una de sus fotografías, figura que, según comentarios en redes, se parecería al salvadoreño.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue una imagen compartida por Carlos Arias durante una cena. En la fotografía se observa un teléfono con un protector rosado muy similar al que actualmente usa Sheynnis, algo que terminó por alimentar aún más los rumores.

Historia de Carlos Arias en su cuenta de Instagram.
Historia de Carlos Arias en su cuenta de Instagram. (Captura de pantalla)

Incluso, varios usuarios aseguran que él habría sido el fotógrafo detrás de las imágenes de la modelo.

Cabe recordar que a finales de marzo, la modelo confirmó su soltería tras anunciar públicamente su separación del entrenador y exbeisbolista venezolano Carlos Gómez.

Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, fue coronada por la estadounidense R' Bonney Gabriel en la edición 72 del certamen Miss Universe. La nueva reina, y la saliente, se fundieron en un abrazo en medio de la emoción del momento. Foto oficial de Miss Nicaragua.
1 / 14 | Miss Universe 2023: Sheynnis Palacios, de Nicaragua, se convierte en la nueva reina universal . Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios, fue coronada por la estadounidense R' Bonney Gabriel en la edición 72 del certamen Miss Universe. - BENJAMIN ASKINAS
Tags
Sheynnis PalaciosRomances
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 27 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: