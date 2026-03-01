¿Fin del romance entre Sheynnis Palacios y Carlos Gómez? Señales que apuntan a una posible ruptura

Los rumores de una separación entre la Miss Universe 2023, Sheynnis Palacios, y el expelotero Carlos Gómez vuelven a acaparar el internet, y todo parece indicar que en esta ocasión las noticias serían ciertas. Esto, luego de que la exreina de belleza dejara de seguir al también exhabitante de “La casa de los famosos 4” en las redes sociales.

En medio de las especulaciones —donde se alega que hubo infidelidad por parte del venezolano— Palacios estuvo recientemente de visita en Puerto Rico como parte de la “Blue Gala” de Absolife FMS, un evento benéfico para pacientes con diabetes, donde compartió con la Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera, y el presentador de “En casa con Telemundo”, el boricua Carlos Adyan.

“Diosa, estás en tu mejor momento. No le bajes”, le escribió Rivera en una reciente publicación en Instagram, alimentando las especulaciones de una “nueva etapa” para Palacios.

También se le vio compartiendo con amistades, entre las que se encontraba la Miss Universe Puerto Rico 2024, la boricua Karla Guilfú Acevedo, con quien entabló una amistad durante la concentración del certamen de belleza.

Cabe destacar que la última ocasión en la que a ambos se les vio juntos fue durante la celebración de cumpleaños de Carlos Adyan, quien también se expresó ante las especulaciones en el programa: “Hay separación a la vista, al menos eso es lo que las redes han demostrado”.