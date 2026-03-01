Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Fin del romance entre Sheynnis Palacios y Carlos Gómez? Señales que apuntan a una posible ruptura

La Miss Universe 2023 visitó Puerto Rico en medio de versiones sobre una supuesta crisis sentimental

1 de marzo de 2026 - 2:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El romance entre la Miss Universe 2023, Sheynnis Palacios, y el expelotero y exhabitante de “La casa de los famosos 4″, Carlos Gómez, quedó confirmado. (Instagram)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Los rumores de una separación entre la Miss Universe 2023, Sheynnis Palacios, y el expelotero Carlos Gómez vuelven a acaparar el internet, y todo parece indicar que en esta ocasión las noticias serían ciertas. Esto, luego de que la exreina de belleza dejara de seguir al también exhabitante de “La casa de los famosos 4” en las redes sociales.

RELACIONADAS

En medio de las especulaciones —donde se alega que hubo infidelidad por parte del venezolano— Palacios estuvo recientemente de visita en Puerto Rico como parte de la “Blue Gala” de Absolife FMS, un evento benéfico para pacientes con diabetes, donde compartió con la Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera, y el presentador de “En casa con Telemundo”, el boricua Carlos Adyan.

“Diosa, estás en tu mejor momento. No le bajes”, le escribió Rivera en una reciente publicación en Instagram, alimentando las especulaciones de una “nueva etapa” para Palacios.

También se le vio compartiendo con amistades, entre las que se encontraba la Miss Universe Puerto Rico 2024, la boricua Karla Guilfú Acevedo, con quien entabló una amistad durante la concentración del certamen de belleza.

Cabe destacar que la última ocasión en la que a ambos se les vio juntos fue durante la celebración de cumpleaños de Carlos Adyan, quien también se expresó ante las especulaciones en el programa: “Hay separación a la vista, al menos eso es lo que las redes han demostrado”.

Desde que hicieron pública su relación sentimental, los rumores de separación siempre han rodeado a la pareja; no obstante, alguno de ellos siempre ha salido a desmentirlos. Como ocurrió en marzo de 2025, cuando Palacios expresó: “Estoy feliz, cada día más feliz porque Dios y la vida me juntaron con un hombre maravilloso que cree en mí”. Sin embargo, en esta ocasión, ninguno ha desmentido la noticia.

ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
