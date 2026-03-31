Sheynnis Palacio confirma que está soltera: “Todo tiene su final”

Tras varias semanas de rumores, Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, confirmó su ruptura con el expelotero venezolano Carlos Gómez luego de casi dos años de relación.

“Estoy en esta etapa de mi vida de la soltería, estoy contenta, estoy feliz. Obviamente también agradecida por el proceso que viví en esa relación donde crecí, donde amé, donde me entregué…”, expresó la modelo nicaragüense en el programa “En casa con Telemundo”.

Palacios le deseó lo mejor a su expareja y su familia por todo lo que vivieron juntos en el noviazgo.

“Todo tiene su final y ya eso tuvo un final y ahora viene esta nueva etapa de Sheynnis, pero quiero decir algo: una mujer siempre puede estar soltera pero eso no significa que esté sola”, dijo.

Los rumores de separación surgieron desde hace unas semanas cuando la comunicadora dejó de seguir al deportista en las redes sociales y eliminó todas las fotografías de ellos juntos.

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En agosto de 2024, la pareja confirmó que estaba saliendo, aunque en julio de ese año se dejaron ver juntos en una iglesia de Miami y los intercambios de mensajes en redes sociales eran constantes.

Gómez, quien ganó popularidad por su participación en el reality de Telemundo “La casa de los famosos 4”, compartió pistas de su romance con la beldad nicaragüense, pero lo acusaban de “poco hombre” por sus insinuaciones sobre una mujer.

En febrero de 2024, el exjugador Grandes Ligas fue expulsado de la competencia por agredir físicamente a uno de sus compañeros, el actor Rodrigo Romeh.