El enorme gesto de Taylor Swift para una pequeña fan con cáncer

Taylor Swift no dudó en ayudar a una pequeña fan de dos años, que fue diagnosticada con cáncer en su cerebro. Los padres de la pequeña llamada Lilah, con el objetivo de recaudar dinero para enfrentar los elevadísimos gastos que implica el tratamiento de su hija, recurrieron a la página web GoFundMe, en donde volcaron la historia de vida de la niña.

La mamá de Lilah compartió en redes sociales un video de su hija en el que escucha música de Taylor Swift, y en el que la pequeña se refiere a la cantante como si fuera una de sus amigas. La mujer contó en sus redes que durante todo su embarazo no dejó de escuchar la música de Swift, y recalcó: “Espero que Lilah pueda superar este diagnóstico y que un día pueda ir a un concierto de Taylor en persona. Sé que ella amaría eso”.

La viralización que recibió ese video, al parecer, llegó a oídos de la propia Taylor Swift, porque la sorpresa fue mayor cuando en la web destinada a recaudar dinero, de golpe apareció una donación de cien mil dólares, y un mensaje de la propia cantante, que decía: “¡Mandándole el abrazo más grande a mi amiga, Lilah! Te ama, Taylor”.

El enorme gesto de la artista no solo representó un significativo apoyo económico, sino que también impulsó a que el público de Taylor se haga eco de esa acción. De ese modo, innumerables fans comenzaron a donar trece dólares, en referencia a que ese es el número favorito de Swift.

Frente a esta cálida contención de Swift y del mundo Swiftie, la madre de Lilah subió un video y escribió: “Muchas gracias Taylor Swift. Estoy en shock. Esto significa tanto para nosotros. No puedo poner en palabras la gratitud que sentimos. No puedo dejar de llorar. Nos diste un regalo muy hermoso. Gracias”.

Un esperado anuncio

Pasaron poco más de diez días del lanzamiento de “The Life of a Showgirl”, el duodécimo álbum de Taylor Swift que, como casi todo lo que publica la cantante estadounidense, instantáneamente se convirtió en un éxito arrollador en ventas y en reproducciones, aunque no fue igualmente acompañado por la crítica especializada. Ahora, la cantante reveló que en diciembre estrenará en Disney+ un proyecto audiovisual muy esperado por sus fans relacionado con The Eras Tour, la gira mundial con la que dio 149 presentaciones en 51 ciudades diferentes y que la trajo por primera vez a la Argentina con tres shows en River.

“Fue el fin de una era y lo sabíamos. Queríamos recordar cada momento previo a la culminación del capítulo más importante e intenso de nuestras vidas, así que permitimos a los cineastas capturar esta gira y todas las historias tejidas a lo largo de ella a medida que terminaba. Y filmamos el show final en su totalidad”, informó Swift esta mañana a través de sus redes sociales.

“‘The Eras Tour: The Final Show’, con todo el set de ‘The Tortured Poets Department’ [su álbum anterior, que lanzó durante la mencionada gira] y los dos primeros episodios de The End of an Era, una docuserie de seis episodios con el detrás de escena del tour, será de ustedes el 12 de diciembre en Disney+“, agregó en la citada publicación.