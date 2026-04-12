Filtran supuesta fecha de la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce
Según múltiples informes y filtraciones recientes, la fecha sería a mediados de este 2026
12 de abril de 2026 - 6:15 PM
12 de abril de 2026 - 6:15 PM
La relación entre la estrella del pop Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce vuelve a generar un enorme revuelo ante la posible confirmación de su boda.
Según ha revelado el medio especializado Page Six, la pareja ya habría enviado las tarjetas de invitación preliminares o “save the date”, señalando el próximo 3 de julio como el día elegido para la ceremonia en la ciudad de Nueva York.
Además, esta ubicación tiene un significado especial para Swift, quien posee propiedades en dicha ciudad y siempre ha mostrado un vínculo cercano con ella, sumado a que la fecha es cercana a las celebraciones del 4 de julio, una de sus festividades predilectas y coincide con el descanso de Travis antes de los entrenamientos de la NFL.
Medios como InStyle, Hello! Magazine y Glamour se han sumado a esta versión, señalando que la pareja optó por Manhattan para acomodar a una lista de invitados que superó la capacidad de su casa en Rhode Island. Se espera una ceremonia íntima, aunque algunos informes sugieren una lista de hasta 300 celebridades.
Previamente, se especuló que el matrimonio se llevaría a cabo el 13 de junio en un exclusivo resort de Rhode Island, pero esta versión fue desmentida por una organizadora de eventos del lugar, quien aclaró que la reserva pertenecía a otra pareja.
La elección del día 13 no es casualidad, ya que es el número de la suerte de Taylor.
A pesar de los fuertes rumores y la filtración de estos nuevos datos, tanto Taylor como Travis han optado por el más absoluto hermetismo, manejando los preparativos con total discreción y sin brindar ninguna confirmación oficial hasta ahora.
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