Filtran supuesta fecha de la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce

La relación entre la estrella del pop Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce vuelve a generar un enorme revuelo ante la posible confirmación de su boda.

Según ha revelado el medio especializado Page Six, la pareja ya habría enviado las tarjetas de invitación preliminares o “save the date”, señalando el próximo 3 de julio como el día elegido para la ceremonia en la ciudad de Nueva York.

Además, esta ubicación tiene un significado especial para Swift, quien posee propiedades en dicha ciudad y siempre ha mostrado un vínculo cercano con ella, sumado a que la fecha es cercana a las celebraciones del 4 de julio, una de sus festividades predilectas y coincide con el descanso de Travis antes de los entrenamientos de la NFL.

1 / 8 | Dos años en fotos de Taylor Swift y Travis Kelce, ahora comprometidos. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (centro a la izquierda), y la cantante Taylor Swift abandonan el estadio Arrowhead tras un partido de la NFL entre los Chiefs y Los Angeles Chargers en Kansas City, Missouri, el 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Charlie Riedel, Archivo) - Foto AP/Charlie Riedel, Archivo 1 / 8 Dos años en fotos de Taylor Swift y Travis Kelce, ahora comprometidos El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (centro a la izquierda), y la cantante Taylor Swift abandonan el estadio Arrowhead tras un partido de la NFL entre los Chiefs y Los Angeles Chargers en Kansas City, Missouri, el 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Charlie Riedel, Archivo) Foto AP/Charlie Riedel, Archivo Compartir

Medios como InStyle, Hello! Magazine y Glamour se han sumado a esta versión, señalando que la pareja optó por Manhattan para acomodar a una lista de invitados que superó la capacidad de su casa en Rhode Island. Se espera una ceremonia íntima, aunque algunos informes sugieren una lista de hasta 300 celebridades.

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Previamente, se especuló que el matrimonio se llevaría a cabo el 13 de junio en un exclusivo resort de Rhode Island, pero esta versión fue desmentida por una organizadora de eventos del lugar, quien aclaró que la reserva pertenecía a otra pareja.

La elección del día 13 no es casualidad, ya que es el número de la suerte de Taylor.