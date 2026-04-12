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Filtran supuesta fecha de la boda entre Taylor Swift y Travis Kelce

Según múltiples informes y filtraciones recientes, la fecha sería a mediados de este 2026

12 de abril de 2026 - 6:15 PM

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¡Celebración! Kelce y Swift tras el triunfo de los Chiefs. ❤️🏈 (Ashley Landis)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La relación entre la estrella del pop Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce vuelve a generar un enorme revuelo ante la posible confirmación de su boda.

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Según ha revelado el medio especializado Page Six, la pareja ya habría enviado las tarjetas de invitación preliminares o “save the date”, señalando el próximo 3 de julio como el día elegido para la ceremonia en la ciudad de Nueva York.

Además, esta ubicación tiene un significado especial para Swift, quien posee propiedades en dicha ciudad y siempre ha mostrado un vínculo cercano con ella, sumado a que la fecha es cercana a las celebraciones del 4 de julio, una de sus festividades predilectas y coincide con el descanso de Travis antes de los entrenamientos de la NFL.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (centro a la izquierda), y la cantante Taylor Swift abandonan el estadio Arrowhead tras un partido de la NFL entre los Chiefs y Los Angeles Chargers en Kansas City, Missouri, el 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Charlie Riedel, Archivo)Travis Kelce (derecha) y Taylor Swift aparecen con el actor y comediante Jerrod Carmichael (izquierda) en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Cleveland Guardians y los New York Yankees, el 14 de octubre de 2024, en Nueva York. (Foto AP/Seth Wenig, Archivo)El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y Taylor Swift se besan después del partido de campeonato de la AFC contra los Buffalo Bills, el 26 de enero de 2025, en Kansas City, Missouri. (Foto AP/Ashley Landis, archivo)
1 / 8 | Dos años en fotos de Taylor Swift y Travis Kelce, ahora comprometidos. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (centro a la izquierda), y la cantante Taylor Swift abandonan el estadio Arrowhead tras un partido de la NFL entre los Chiefs y Los Angeles Chargers en Kansas City, Missouri, el 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Charlie Riedel, Archivo) - Foto AP/Charlie Riedel, Archivo

Medios como InStyle, Hello! Magazine y Glamour se han sumado a esta versión, señalando que la pareja optó por Manhattan para acomodar a una lista de invitados que superó la capacidad de su casa en Rhode Island. Se espera una ceremonia íntima, aunque algunos informes sugieren una lista de hasta 300 celebridades.

Previamente, se especuló que el matrimonio se llevaría a cabo el 13 de junio en un exclusivo resort de Rhode Island, pero esta versión fue desmentida por una organizadora de eventos del lugar, quien aclaró que la reserva pertenecía a otra pareja.

La elección del día 13 no es casualidad, ya que es el número de la suerte de Taylor.

A pesar de los fuertes rumores y la filtración de estos nuevos datos, tanto Taylor como Travis han optado por el más absoluto hermetismo, manejando los preparativos con total discreción y sin brindar ninguna confirmación oficial hasta ahora.

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Taylor Swift
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