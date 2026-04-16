Actriz puertorriqueña es reconocida en los Premios LATA en Nueva York

La actriz, directora y productora puertorriqueña Raquel Santiago Rodríguez fue galardonada en los prestigiosos Premios Latin Alternative Theater Awards (LATA), celebrados en la ciudad de Nueva York, consolidando su presencia como una de las voces más potentes y singulares del teatro contemporáneo puertorriqueño.

Santiago Rodríguez recibió el reconocimiento como Actriz Visitante por su impactante interpretación en “La Casa de Bernarda Alba, El Monólogo”, una propuesta escénica unipersonal que reimagina el clásico de Federico García Lorca desde una perspectiva íntima, visceral y profundamente rigurosa. En esta pieza, la artista encarna nueve personajes en escena, demostrando una capacidad actoral excepcional y un dominio técnico que ha sido ampliamente elogiado por el público y la crítica.

Este reconocimiento en los Premios LATA —plataforma que celebra lo mejor del teatro latino en Estados Unidos— posiciona a Santiago Rodríguez en un escenario internacional, destacando no solo su talento interpretativo, sino también su visión artística como creadora.

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“Este premio representa un sueño que comenzó en la infancia, una voz que insistió en no callarse y una disciplina que se sostuvo a pesar de los obstáculos”, expresó la artista tras recibir el galardón. “Se lo dedico a la niña que fui y a todos los que creen en el poder transformador del arte”.

La propuesta “La Casa de Bernarda Alba, El Monólogo” forma parte de una línea de trabajo que Santiago Rodríguez continúa desarrollando, donde el cuerpo, la palabra y la música se entrelazan para explorar temas como la represión, el deseo, la muerte y la libertad.