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Belinda sobre su nueva aventura con “Toy Story 5”: “Un sueño hecho realidad”

La artista mexicana se une a otros artistas como el boricua Bad Bunny en la popular película animada de Disney

10 de junio de 2026 - 3:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Belinda es Lilypad en Toy Story 5. (Instagram)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Belinda anunció que es parte del elenco de “Toy Story 5”.

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Con una fotografía junto a Tim Alley y Tom Hanks, quienes prestan sus voces a los personajes principales de la franquicia, la cantante muestra entusiasmo por este proyecto y cuenta a quién dará vida en la cinta de Disney-Pixar.

La cantante sigue demostrando que su ya emblemática frase “ganando como siempre” la acompaña, a cada paso y proyecto que participa, pues luego de dar vida a Carlota de Habsburgo, en la serie de HBO Max, ahora forma parte de una de las cintas animadas más importantes.

Con una serie de fotografías, tomadas en los Estudios de Pixar, ubicados en San Francisco, California, “Beli” reveló que doblará a uno de los personajes que se integra a la quinta parte de la cinta de Disney, cuyo nombre es Lilypad, una Ipad, con un “cover” con forma de rana.

“Tenía unas ganas enormes de contarles esta sorpresa, voy a hacer la voz de Lilypad en ´Toy Story 5´”.

Entusiasmada, la cantante expresó que siempre se ha sentido atraída al doblaje y, aunque, en proyectos pasados ya había prestado su voz para personajes animados, como ocurrió en las cintas “El cuento de Despereaux”, “Las aventuras de Tadeo Jones” y “Trolls”, “Toy Story” es una de sus películas favoritas.

“Siempre he sentido una conexión muy especial con el doblaje y, poder hacerlo junto a personas talentosas, es un sueño hecho realidad”, escribió en la instantánea en la que aparece junto a Alley y Hanks, quienes doblan a Buzz Lighyear y Woody, respectivamente.

Cabe destacar que no queda muy claro si “Beli” doblará a Lilypad, ya que no lo especificó, tanto en la versión en inglés y español, como ocurre en el caso del artista boricua Bad Bunny, que presta su voz a “Pizza con gafas de Sol”.

Tags
BelindaToy StoryPelículas animadas
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