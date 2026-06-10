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Sheynnis Palacios revela quién inspiró su icónica pasarela en Miss Universo 2023 en El Salvador

La reina de belleza deslumbró en la pasarela en traje de baño y logró llevarse la corona universal

10 de junio de 2026 - 2:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sheynnis Palacios, Miss Universe 2023. (Indirect Media)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Cuando Sheynnis Palacios deslumbró en la pasarela en traje de baño de Miss Universo 2023, en realidad estaba cumpliendo una promesa que le había hecho a su madre momentos antes de salir al escenario.

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Durante su reciente visita a Costa Rica para conducir la gala final de Miss Universo Costa Rica 2026, la nicaragüense reveló en una entrevista para ¡OPA! Canal 38 qué fue lo que realmente la inspiró a realizar la inolvidable pasarela con la que encaminó su histórica coronación como Miss Universo en El Salvador.

“Mi mamá me dijo antes de salir al opening de la final de Miss Universo: ‘no diste todo en la preliminar, verdad’, y yo le dije: ‘no, mamá, la verdad es que no’”, recordó.

Según contó, su madre, Raquel Cornejo, le hizo entonces una petición que marcaría aquel momento para siempre: “Bueno, yo quiero que, si clasificas a las 20, en la pasarela en traje de baño me lo des todo, hacelo por mí”.

Sheynnis aseguró que cumplió esa promesa cuando llegó el momento de desfilar, una presentación que se convirtió en su sello distintivo y que fue bautizada como la “Shey Shey Sway Walk”.

“Entonces, siento que en ese momento lo estaba haciendo por mi mamá, porque una niña de 16 años, en donde su mamá le dijo ‘no vas a participar, no vas a ganar, no te apoyo’, le estaba diciendo a una mujer de 23, ‘hacelo por mí’. Creo que ese fue el motor para que yo pudiera dar la pasarela”, expresó.

Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios
Miss Nicaragua, Sheynnis Palacios (BENJAMIN ASKINAS)

La exreina de belleza añadió que, además de esa motivación personal, la música que sonaba durante la pasarela, “Mi gente” de J Balvin y Willy William, también contribuyó a que todo se alineara para hacer realidad esa promesa. “La canción era todo lo que se necesitaba”, afirmó.

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Sheynnis PalaciosMiss UniverseEl Salvadorpasarela
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