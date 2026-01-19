La actriz española Paz Vega está lista para su debut en el cine boricua

Cuando la actriz española Paz Vega recibió la llamada invitándola a formar parte de la película “Perla”, pensó que sería una oportunidad estupenda para poder conocer a Puerto Rico. La historia le pareció llamativa, trabajaría junto a un elenco de estrellas boricuas y podría formar parte de algo que le parecía verdaderamente interesante. Se trataba de una historia bonita, con un personaje que le hacía mucho sentido. No tardó mucho en enamorarse del proyecto.

“La experiencia fue preciosa. Fueron un par de semanas en que estuve rodando ahí en la capital. Mi personaje es una mujer española que está afincada en Puerto Rico. Tiene una familia y de alguna manera está inmersa en una relación de pareja compleja, complicada, donde su pareja es violenta con ella. Tiene esos problemas de violencia de género. Y ella lo lleva hasta un momento, lo está intentando lidiar, hasta que no puede más, se asusta de verdad. Es una mujer que saca a su familia adelante, que trabaja, que intenta mantener la familia a flote, a base de paciencia y de cariño. Pero llega un momento en que las cosas se empiezan a torcer y tiene que tomar una decisión más drástica”, explicó Vega en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

Con un elenco encabezado por los puertorriqueños Zuleyka Rivera y Carlos Ponce, el filme busca contar una historia apasionada y profundamente conectada con la identidad cultural de Puerto Rico. Dirigida por David Norris, la cinta reúne a un sólido grupo de intérpretes locales e internacionales, entre ellos Georgina Borri, Modesto Lacén, Yamil Ureña, Luis Gonzaga, Teófilo Torres, Hermes Croatto, Nashali Enchautegui y Laura Carmine.

Paz Vega durante el rodaje en San Juan, Puerto Rico. (Suministrada)

“Perla” narra la historia de “Vicente Espinel” (Ponce), un músico de folclor que enfrenta los desafíos de un mundo que cambia al ritmo del reguetón, encarnado en la audaz y magnética “Perla” (Rivera). La trama explora el choque entre la tradición y la modernidad, entre lo que se hereda y lo que se reinventa, en una historia que combina drama, ritmo y reflexión social.

Aunque inicialmente no había percibido las muchas complejidades de su personaje, poco a poco fue descubriendo sus matices y las cosas que tenía que decir sobre las situaciones actuales en el mundo. Sabe que se están viviendo situaciones a nivel social, cultural y político en el mundo que han cambiado cómo solían ser las cosas. Vega piensa que las personas que se concentran demasiado en compararse con el pasado y, aunque sabe que es importante reconocer la historia y aprender de ella, es también importante enfocarse en el presente y apuntar hacia el futuro.

“Siempre hay que mirar al pasado, porque todo es una consecuencia de lo que sucedió anteriormente. Y en la música pasa eso. Yo creo que la música urbana que se da ahora toma de la música tradicional. Y eso entiendo que es una progresión natural hacia otros sonidos, hacia otros ritmos, pero que toman de la tradición. Yo creo que es así. Y el hecho de que en esta película esos dos mundos converjan y de manera tan bonita, con esa historia de amor que hay detrás, que tampoco quiero decir mucho para que la gente lo vea, me parece muy hermoso y un homenaje a la música, a las tradiciones y a la cultura de un país”, comentó la española.

Vega destacó, además, la oportunidad de haber trabajado junto a Rivera y Ponce, con quienes tuvo una experiencia de rodaje emocionante. “Tenerlos a los dos es un lujo, Zuleyka es una mujer tan divertida, tan linda, tan graciosa, con una energía arrolladora. Carlos es todo amor, y es un señor con el que tuve momentos muy lindos, a la hora de conversaciones. La verdad es que estoy deseando que llegue el estreno, porque estaremos ahí, y de reencontrarme con ellos. La verdad es que fue una experiencia muy hermosa”.

“Espero que sea una película que la gente disfrute en el cine. Creo que esta película, ir al cine a verla eleva la experiencia, porque se puede disfrutar el sonido, la música, las actuaciones, además de todo a gran escala. Poderla ver y oírla, sentirla y vibrarla en el cine, creo que es fundamental. Y creo que la gente saldrá del cine con un buen sabor de boca”, concluyó.