Adamari López revoluciona las redes con inesperada foto de “momento muy especial”

Hace 11 años, la presentadora de televisión Adamari López vivió un momento que describió como “muy especial” y que quedó captado en una fotografía que recientemente volvió a compartir como parte de un video de cumpleaños y una publicación en redes sociales.

En la imagen aparecen López y su hija Alaïa Costa compartiendo bajo la ducha, un instante íntimo de su vida familiar que la comunicadora asegura hoy le evoca recuerdos de felicidad junto a su única hija.

“Martes de recordar y mostrarles momentos que no les había mostrado antes y, aunque esta foto está en mi reciente video de cumpleaños, muchos me preguntaron por ella. Fue un momento muy especial hace 11 años, porque estaba con mi princesa compartiendo, pequeña y feliz. Amo disfrutarme cada etapa y cada momento, sobre todo si es con ella”, escribió junto a la publicación.

Publicación compartida por Adamari López en su cuenta de Facebook. (Publicación de Facebook )

Sin embargo, la imagen ha generado opiniones divididas entre sus seguidores en redes sociales.

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Entre los comentarios con mayor interacción, una usuaria opinó que este tipo de momentos íntimos deberían mantenerse en la privacidad familiar. Otros, en cambio, señalaron que han vivido experiencias similares con sus hijos, aunque no cuentan con fotografías para conservar esos recuerdos.