Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adamari López revoluciona las redes con inesperada foto de “momento muy especial”

10 de junio de 2026 - 11:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La visita de la puertorriqueña se extenderá hasta el próximo miércoles. (Wanda Liz Vega Dávila)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Hace 11 años, la presentadora de televisión Adamari López vivió un momento que describió como “muy especial” y que quedó captado en una fotografía que recientemente volvió a compartir como parte de un video de cumpleaños y una publicación en redes sociales.

En la imagen aparecen López y su hija Alaïa Costa compartiendo bajo la ducha, un instante íntimo de su vida familiar que la comunicadora asegura hoy le evoca recuerdos de felicidad junto a su única hija.

“Martes de recordar y mostrarles momentos que no les había mostrado antes y, aunque esta foto está en mi reciente video de cumpleaños, muchos me preguntaron por ella. Fue un momento muy especial hace 11 años, porque estaba con mi princesa compartiendo, pequeña y feliz. Amo disfrutarme cada etapa y cada momento, sobre todo si es con ella”, escribió junto a la publicación.

Publicación compartida por Adamari López en su cuenta de Facebook.
Publicación compartida por Adamari López en su cuenta de Facebook. (Publicación de Facebook )

Sin embargo, la imagen ha generado opiniones divididas entre sus seguidores en redes sociales.

Entre los comentarios con mayor interacción, una usuaria opinó que este tipo de momentos íntimos deberían mantenerse en la privacidad familiar. Otros, en cambio, señalaron que han vivido experiencias similares con sus hijos, aunque no cuentan con fotografías para conservar esos recuerdos.

La inteligencia y el profesionalismo de Adamari López la ha llevado a ser una de las figuras más reconocidas y poderosas del mundo del entretenimiento latino e internacional.Es una de las mujeres latinas más influyentes en el mundo de las redes sociales. Sus vídeos en TikTok se vuelven virales y cuenta con 6.7 millones de seguidores en Instagram.Ada, como también le llaman, asegura que está perdidamente enamorada de su hija y cree que ese va a ser el amor más grande que va a tener.
1 / 20 | Adamari López y Alaïa en exclusiva con El Nuevo Día. La inteligencia y el profesionalismo de Adamari López la ha llevado a ser una de las figuras más reconocidas y poderosas del mundo del entretenimiento latino e internacional. - Ramón "Tonito" Zayas
Tags
Adamari LópezAlaia
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 10 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: