Conoce el programa artístico para el Festival Casals 2026

El Festival Casals de Puerto Rico regresa en 2026 con una programación de alto nivel que reunirá a destacados artistas internacionales y locales en la Sala Sinfónica Pablo Casals y la Sala Jesús María Sanromá.

La edición presentará obras fundamentales del repertorio clásico, estrenos comisionados y una propuesta teatral de gran formato, reafirmando su posición como uno de los eventos culturales más importantes del Caribe.

El festival inicia el sábado, 23 de mayo, a las 7:00 p.m. en la Sala Sinfónica Pablo Casals, con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico bajo la batuta del director invitado Carlos Miguel Prieto, junto al pianista Jorge Federico Osorio, ambos de México. El programa incluye el imponente Concierto para piano núm. 5 “Emperador” de Ludwig van Beethoven, considerado uno de los más emblemáticos del repertorio del compositor, la Sinfonía núm. 5 de Dmitri Shostakovich y Antrópolis de Gabriela Ortiz, obra dedicada al maestro Prieto.

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El domingo, 24 de mayo, a las 4:00 p.m., se presenta un recital de música de cámara en la Sala Sinfónica Pablo Casals con el violonchelista Emanuel Graf y el pianista Teo Gheorghiu. El programa abarca obras de Robert Schumann, Frédéric Chopin, Richard Strauss y variaciones de Beethoven sobre un tema de La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. El junte entre Graf y Gheorghiu es una colaboración reciente que ha despertado gran interés en la escena internacional por la solidez de sus carreras como solistas y la sensibilidad de sus interpretaciones

.El festival continúa el viernes 29 y sábado 30 de mayo, a las 8:30 p.m., en la Sala Sinfónica Pablo Casals con Las Troyanas: La Cantata, dirigida por Vicente Castro. La producción cuenta con un destacado elenco encabezado por Jorge Luis Ramos como Hécuba, Ana Isabelle como Casandra, Braulio Castillo, Jacqueline Duprey, Willie Denton y Daniella Paredes, bajo la dirección musical de Alberto Rodríguez Ortiz. Se trata de un espectáculo musical y escénico de gran formato que reúne a más de 60 artistas en escena y presenta una adaptación contemporánea de Las Troyanas de Eurípides, integrando teatro, música y elementos de ópera en una fusión con influencias del flamenco y la música caribeña.

El domingo, 31 de mayo, a las 4:00 p.m., los Boston Symphony Chamber Players presentan en la Sala Sinfónica Pablo Casals un programa que incluye Summer Music de Samuel Barber, la Gardner Suite de Carlos Simon y el Quinteto para cuerdas núm. 2 de Antonín Dvořák. La agrupación, compuesta por músicos principales de la Boston Symphony Orchestra, es reconocida internacionalmente por su excelencia en la música de cámara. Su participación en el Festival Casals forma parte de un acuerdo de colaboración entre la organización Inquilinos Boricuas en Acción (IBA), la Boston Symphony Orchestra y la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.

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El martes, 2 de junio, a las 7:00 p.m., en la Sala Jesús María Sanromá, el Cuarteto Borikén interpretará obras de Raymond Torres Santos, Dvořák y Maurice Ravel. El Cuarteto Borikén es un destacado conjunto de cuerdas puertorriqueño integrado por los violinistas Omar Velázquez y Fermín Segarra Cordero, el violista Edgardo Alejandro Rosaly Sampoll y la chelista Solimar Soto. El grupo se distingue por la conexión entre sus integrantes, generando una experiencia íntima donde la sonoridad de las cuerdas cobra especial fuerza.

El festival culmina el sábado, 6 de junio, a las 7:00 p.m., en la Sala Sinfónica Pablo Casals con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico bajo la batuta de su director titular Maximiano Valdés, junto a la Coral Lírica de Puerto Rico bajo la dirección de Jo-Anne Herrero. La orquesta estará acompañada por la soprano peruano-estadounidense Jessica Rivera y el barítono puertorriqueño Ricardo José Rivera, cuyas interpretaciones aportan gran fuerza expresiva. El programa incluye la Sinfonía núm. 104 “London” de Franz Joseph Haydn y el estreno mundial del Réquiem isleño del compositor puertorriqueño Roberto Sierra, obra comisionada especialmente para la ocasión por el Festival Casals.

Los boletos del Festival Casals 2026 ya están disponibles en Ticketera y Ticket Center.

Conciertos especiales en colaboración con España

Como parte de su compromiso con la formación de nuevos talentos y el acceso a la música clásica para diversas audiencias, el Festival Casals 2026 presentará una serie de conciertos especiales, libres de costo, con el clarinetista español Ángel Martín. Esta iniciativa se realiza en colaboración con la Embajada de España en Estados Unidos, a través de su plataforma Spain Arts and Culture y su programa Spanish Young Music Talents Meet America.Estos conciertos se llevarán a cabo el viernes, 29 de mayo, a las 7:00 p.m., en el Museo de Arte Religioso Porta Coeli, en San Germán; el sábado, 30 de mayo, a las 7:00 p.m., en el Museo Casa Pilar Defilló, en Mayagüez; y el lunes, 1 de junio, a las 5:00 p.m., en la Sala Anthony “Junior” Soto del Teatro Bertita y Guillermo Martínez del Conservatorio de Música de Puerto Rico.El programa incluye la obra Hommages de Béla Kovács, con sus evocaciones a grandes compositores como J.S. Bach, N. Paganini, C.M. von Weber, C. Debussy, M. de Falla, R. Strauss, B. Bartók, Z. Kodály y A. Khachaturian, así como la pieza Sholem-alekhem, rov Feidman!.

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Programa Festival Casals 2026

Concierto Inaugural

Sábado, 23 de mayo

7:00 p.m.Sala Sinfónica Pablo CasalsOrquesta Sinfónica de Puerto Rico; Carlos Miguel Prieto, director; Jorge Federico Osorio, piano

Recital de Chelo y Piano

Domingo, 24 de mayo

4:00 p.m.Sala Sinfónica Pablo CasalsEmanuel Graf, violonchelo; Teo Gheorghiu, piano

Las Troyanas: La Cantata

Viernes, 29 de mayo, y Sábado, 30 de mayo

8:30 p.m.Sala Sinfónica Pablo CasalsVicente Castro, director; Jorge Luis Ramos, Ana Isabelle, Braulio Castillo, Jacqueline Duprey, Willie Denton, Daniella Paredes; Alberto Rodríguez Ortiz, director musical

Boston Symphony Chamber Players

Domingo, 31 de mayo

4:00 p.m.Sala Sinfónica Pablo CasalsMúsicos principales de la Boston Symphony Orchestra

Cuarteto Borikén

Martes, 2 de junio

7:00 p.m.Sala Jesús María SanromáOmar Velázquez Frías, violín; Fermin Segarra Cordero, violin; Edgardo Rosaly Sampoll, viola; Solimar Soto Cáceres, chelo

Requiem Isleño

Sábado, 6 de junio