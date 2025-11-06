Millie Bobby Brown asegura que su hija no tiene nombre: “Ella decidirá”

Como muy pocas veces, Millie Bobby Brown, protagonista de “Stranger Things”, habló sobre su rol como madre joven, los aprendizajes que la maternidad le ha dejado y algunos detalles sobre su hija.

La actriz y su esposo, Jake Bongiovi, debutaron como padres en agosto de este año, cuando adoptaron a una pequeña niña. Aunque anunciaron la llegada de la bebé en sus redes sociales, han decidido mantenerla lejos del foco público.

Sin embargo, en entrevista con “British Vogue”, Bobby Brown reveló que no tiene ninguna intención de imponerle un nombre a la pequeña, y que esperará a que crezca para que sea ella quien lo elija.

“Ella decidirá cómo quiere llamarse cuando esté lista”, dijo.

Millie también confesó su deseo por agrandar la familia, y no descarta el volver a adoptar para conseguirlo.

“De verdad quiero una familia numerosa; yo soy una de cuatro hermanos, y él también. No veo mucha diferencia entre tener un hijo biológico y adoptar”, señaló la actriz.

Brown, de 21 años, y Bongiovi, de 23, se casaron en secreto después de tres años de relación. Ahora, en su nueva etapa como padres primerizos, la intérprete de Enola Holmes aseguró que ha sido un proceso lleno de amor y aprendizaje.

“La perspectiva es fundamental. Las pequeñas cosas de la vida son mucho más valiosas. Nuestros días están llenos de mimos, risas y amor. Es una alegría infinita”, expresó.

Aunque ambos mantienen carreras activas en la actuación y modelaje, Millie destacó que han aprendido a equilibrar su vida profesional y familiar.

“Compartimos las responsabilidades al 50% en todo. Por eso estoy tan agradecida de haberlo elegido como compañero de vida; es simplemente el padre más maravilloso.”

Finalmente, Millie Bobby Brown aseguró que protegerá la privacidad de su hija y no la expondrá al mundo del espectáculo a menos que la niña decida hacerlo por sí misma.