Laura Zapata: “Me gustaría hablar con mi hermana Thalía”

La historia de Thalía y Laura Zapata parece escrita por los mismos guionistas de las telenovelas que ambas protagonizaron. Más allá de las luces, la fama y el talento que las posicionó como referentes del espectáculo en México, su relación como hermanas ha sido un campo de batalla marcado por tragedias, distanciamientos y una reconciliación que, a menudo, parece inalcanzable.

Familia no siempre significa unión, y en el caso de las artistas, el lazo de sangre ha sido puesto a prueba por décadas de controversias. Desde el traumático secuestro de 2002 hasta las recientes disputas por el cuidado y la memoria de su abuela, Eva Mange, el caso de la “Emperatriz de la Belleza” y la emblemática villana de la televisión es hoy uno de los capítulos más complejos de la farándula latina.

En una reciente entrevista con el locutor Eddie “Piolín” Sotelo, la octava eliminada de “La casa de los famosos 6″ de Telemundo contó las cosas que le gustaría hacer tras su salida del “reality show”. Entre sus planes está incluido el nombre de la intérprete de “Marimar”.

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La exintegrante de los “Guerreros de la Luz” abrió su corazón y confesó: “Me gustaría hablar con mi hermana Thalía”. Zapata, como pocas veces, conversó sobre el distanciamiento que ha mantenido con la cantante por años y mostró un lado más humano.

“Vamos a ver si a ella le interesa. Entonces, a partir de ahí pues las cosas se dan solas porque preparar textos y libretos sin saber si vas a dar el paso, pues no me gusta porque es arar en el mar”, continuó.

Desde la muerte de su abuela, dijo, tiene un encuentro con Dios todas las noches. “Yo siempre estoy cerca de Dios. De repente pensé: qué tontería que dos hermanas, que ya han perdido a una, que ya no tienen a su abuela, que ya no tienen a su madre, es una tontería que estén separadas”.

En “La casa de los famosos 6″ Zapata protagonizó fuertes enfrentamientos con compañeros como Kunno y Celinee Santos. Asimismo, formó y lideró el grupo conocido como los “Guerreros de la Luz″.

Tras su salida, la intérprete ha expresado que el público está “molesto” por su eliminación y ha sugerido que hubo irregularidades en la decisión de la producción.