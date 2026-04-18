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Natalia Jiménez vive momentos de “pánico” tras la misma falla en dos aviones: “Se puso terrible”

Según relató, durante el vuelo se registraron situaciones que aumentaron la tensión a bordo

18 de abril de 2026 - 3:30 PM

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Natalia Jiménez se disponía a viajar a Fresnillo, Zacatecas. (Xavier Araujo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La cantante española Natalia Jiménez reveló que vivió momentos de angustia mientras se disponía a viajar a Fresnillo, Zacatecas, luego de que dos aviones en los que abordó presentaran fallas técnicas.

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“Nos hemos subido a un segundo avión y nos hemos encontrado con el mismo problema en la válvula de presurización”, explicó la artista.

Según relató, durante el vuelo se registraron situaciones que aumentaron la tensión a bordo.

“Empezó a hacer mucho ruido, se ha calentado mucho y ha empezado a salir humo. Sonó la alarma, se puso terrible y este es el segundo avión hoy. Esto es la primera vez que nos pasa”, expresó.

Tras el aterrizaje, Jiménez confirmó que todos se encontraban bien, aunque aún afectada por la experiencia.

Vestida de negro, con uno de sus característicos moños postizos y sonrisa de oreja a oreja, la galardonada con el Grammy y el Grammy Latino cantó “¿Dónde irán?”.“Bienvenidos a todos a la celebración de mis 20 años", saludó a través de un material audiovisual al principio del concierto.Natalia Jiménez cerró el "show" con "El sol no regresa" y "El rey".
1 / 6 | Fotos: Natalia Jiménez cierra la celebración de sus dos décadas de carrera ante su "público consentido". Vestida de negro, con uno de sus característicos moños postizos y sonrisa de oreja a oreja, la galardonada con el Grammy y el Grammy Latino cantó “¿Dónde irán?”. - Nahira Montcourt

Yo estoy temblando, estoy muy asustada. Quiero llorar. Vi mi vida pasar ahí dentro del avión, se puso muy feo”, confesó.

En la descripción del video publicado en sus redes sociales, la artista resumió lo ocurrido: “Pánico en el aire. Segundo avión que nos falla en vuelo. Pero lo más importante es que todos estamos bien”.

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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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