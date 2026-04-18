Natalia Jiménez vive momentos de “pánico” tras la misma falla en dos aviones: “Se puso terrible”

1 / 6 Fotos: Natalia Jiménez cierra la celebración de sus dos décadas de carrera ante su "público consentido"

Vestida de negro, con uno de sus característicos moños postizos y sonrisa de oreja a oreja, la galardonada con el Grammy y el Grammy Latino cantó “¿Dónde irán?”.

Nahira Montcourt