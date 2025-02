Natalia Jiménez apelará a la nostalgia al cantar temas de grandes artistas latinos en su nuevo espectáculo en Puerto Rico

“Cambiamos todo el repertorio con relación al concierto anterior. Ahora, vamos a estar cantando canciones clásicas de nuestros cantantes favoritos en español, que han sido clásicos de nuestros padres, ahora espero que también lo sean de nuestros hijos” , destacó Jiménez desde el hotel donde se está alojando mientras está en la isla. “Iniciamos el concierto con ‘El Triste’, de José José, y también se podrán escuchar clásicos como “Gavilán o paloma” y “Vivir así es morir de amor”, de Camino Sexto, entre otros. Quise incluir música que traiga la nostalgia, porque a mí me encantan esas canciones y veo que nadie las está haciendo en estos momentos, entonces decidí llevarlas de gira, porque es lo que escucho en mi casa” .

De la misma forma, Jiménez se siente satisfecha por la reacción del público que ha podido ver este nuevo concierto, la cual ha sido muy positiva. “La gira está yendo súper bien, tenemos un montón de conciertos por delante, acabamos de hacer el debut internacional y fue ‘sold out’ allá en Ciudad de México y fue un exitazo”, mencionó la intérprete de canciones como ‘El amor no regresa’ y ‘Creo en mí’. “La gente como que no se esperaba lo que iban a ver, vamos con vestuarios preciosos hechos por el diseñador Benito Santos. Hay una parte donde metimos boleros, que no lo habíamos hecho antes, por lo que el público tendrá un espacio para la nostalgia, para llorar, para reír y para amar, si quieren. Es precioso, de verdad, se los recomiendo muchísimo”.