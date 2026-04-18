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Abren audiciones para el musical “Tick, Tick... Boom!” en Puerto Rico

La convocatoria está dirigida a talentos interesados en formar parte de la producción que se llevará a cabo en septiembre de 2026

18 de abril de 2026 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Proceso de audición. S (Shutterstock)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Encanto Productions LLC. anunció la apertura de audiciones para su próxima producción teatral del aclamado musical "Tick, Tick... Boom!", que se presentará en septiembre de 2026 en la Sala Experimental del Centro de Bellas Artes de Santurce.

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La convocatoria está dirigida a talentos interesados en formar parte de esta vibrante y emotiva puesta en escena. El proceso de audición constará de una primera ronda virtual, seguida de un “callback” presencial para los seleccionados.

La producción contará con un equipo creativo de alto calibre, liderado por Miguel Rosa López (director escénico), Michelle Brava (directora vocal) y Juan Carlos Rodríguez (director musical).

“Tick, Tick... Boom!” es un musical de Jonathan Larson que narra la historia de Jon, un aspirante a compositor que vive en la ciudad de Nueva York en 1990 y enfrenta profundas dudas sobre su futuro en las artes escénicas. La obra, de carácter semi-autobiográfico, refleja las propias experiencias de Larson en su lucha por establecerse en el mundo del teatro desde principios de la década de 1980. Esta nueva puesta en escena promete ofrecer una experiencia teatral íntima, poderosa y de gran calidad artística.

La producción está a cargo de Encanto Productions LLC, bajo la producción de Clara Aponte, reafirmando el compromiso de la compañía con el desarrollo de proyectos teatrales de excelencia en Puerto Rico.

Para información adicional sobre el proceso de audiciones, los interesados deberán acceder a las redes sociales oficiales de Encanto Productions LLC en Instagram o comunicarse a través del correo electrónico: encantoproductionsllc@gmail.com.

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audición
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