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Crean primer laboratorio de danza e inteligencia artificial en Puerto Rico

La coreógrafa Ana Sánchez-Colberg dirige el proyecto que reúne a 12 bailarines de Ballets de San Juan

17 de abril de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Participantes del Laboratorio de Danza Imposible. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico se une al movimiento internacional que explora el diálogo entre la danza y la inteligencia artificial con la creación del Laboratorio de Danza Imposible, una iniciativa de VisionAIRe en colaboración con Ballets de San Juan.

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El laboratorio, el primero en su tipo en la isla, reúne a bailarines en un proceso intensivo de experimentación que culminará en una presentación abierta al público el sábado, 18 de abril de 2026, en los estudios de Ballets de San Juan.

A nivel global, el campo de la danza y la inteligencia artificial está en plena expansión. Desde Berlín, coreógrafos entrenan sistemas con danzas folclóricas, mientras que en San Francisco, artistas desarrollan herramientas abiertas para performance en 3D y en Seúl, la tradición dialoga con estructuras computacionales. En Ecuador el público accede a festivales de danza mediante realidad virtual.

Desde ese contexto, Puerto Rico se incorpora a estas prácticas contemporáneas, aportando una perspectiva propia basada en el cuerpo entrenado como eje central de creación.

El laboratorio es dirigido por la coreógrafa Ana Sánchez-Colberg. El proyecto reúne a 12 bailarines de Ballets de San Juan durante dos semanas de trabajo intensivo, en un espacio donde la tecnología no sustituye al cuerpo.

En este proceso, la inteligencia artificial no actúa como generadora directa de movimiento, sino como interlocutora. A partir de dibujos hechos a mano por los propios bailarines, la inteligencia artificial genera condiciones espaciales, reglas coreográficas y entornos tridimensionales que los intérpretes deben negociar físicamente. El movimiento permanece en el cuerpo, no hay captura de datos, ni extracción, ni archivo digital del gesto.

El laboratorio utiliza herramientas accesibles como Claude (Anthropic), Stable Audio y otras plataformas abiertas, permitiendo que la exploración tecnológica ocurra sin requerir experiencia técnica previa. Lo esencial sigue siendo el cuerpo entrenado y la disposición de entrar en diálogo con un sistema que piensa de manera distinta.

El proceso culminará con una presentación pública el sábado, 18 de abril de 2026, en los estudios de Ballets de San Juan.

Este evento, abierto al público general y con entrada libre de costo. Además, incluirá una muestra del trabajo desarrollado durante el laboratorio, seguida de un conversatorio entre los participantes, la directora y el público.

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Ballets de San Juanballet
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