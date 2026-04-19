Shalimar Rivera arrasa en el evento de fisicoculturismo Puerto Rico Pro

Desde que se coronó como Miss Piel Canela en 2001, Shalimar Rivera ha demostrado que su talento va más allá de las pasarelas, consolidándose como una de las figuras más versátiles del entretenimiento en Puerto Rico. El camino de la natural de Guayama, sin embargo, comenzó cuando representó a Patillas en Miss Mundo de Puerto Rico, una plataforma que le abrió las puertas a una carrera multifacética como modelo, cantante y presentadora

Tras años en el ojo público, Rivera se presenta hoy desde un espacio de mayor madurez, viéndose a sí misma como una mujer renovada que ha aprendido a valorar su paz y propósito por encima de cualquier adversidad.

Su historia, sin duda, es una de transformación constante; una comunicadora que ha sabido convertir los momentos difíciles en motores para inspirar a otros a perseguir sus metas con fe y disciplina.

Su participación, esta tarde, en el Puerto Rico Pro evidencia lo anterior. Este es uno de los eventos más destacados de fisicoculturismo profesional en la isla, afiliado a la IFBB Professional League.

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El evento tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. (Suministrada)

“Yo comencé esto porque sentía que había perdido mis hábitos, no me sentía cómoda conmigo, incluso hice un ‘reel’ que no sabía que me pasaba. Hablando con mi ‘coach’, Luis Ojeda, él estaba haciendo mi plan y yo le dije ‘después de esta competimos’, pero era una broma. Él me dijo: ‘No me lo digas dos veces que yo lo tomo en serio’”, contó Rivera a El Nuevo Día sobre su debut en la plataforma clave donde atletas de élite compiten en múltiples categorías para obtener reconocimiento profesional y, en muchos casos, clasificación para eventos de alto nivel como el Ms. Olympia.

Tras un período de reflexión, la comunicadora entendió que este podría ser el canal que la llevaría a retomar sus hábitos, y así fue. Para su sorpresa, la modelo se alzó con los premios de todas las categorias.

“En el jurado había tres de ellos, de Ms. Olympia, y estaba Steve. Una de las cosas que todos rumoraban y todos le dijeron a mi equipo, es que yo tengo el pase perfecto para Ms. Olympia, o sea, que yo soy totalmente admisible para Ms. Olympia. Obviamente tengo que hacerme ‘pro’, que es algo que estamos considerando Luis soy yo, que es mi entrenador, pero al hacerme ‘pro’ es lo más ‘top’ que existe”, dijo Rivera emocionada.

Con el estreno de “Sala VIP", por otra parte, la presentadora reafirma su pasión por las comunicaciones y lleva su voz desde Guayama hasta la audiencia nacional a través de Noticias 24/7 Canal 11.2.