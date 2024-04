Shalimar Rivera a Patricia Corcino: “Si eres falsa, lo falso se ve”

Además de política, el tema que prolifera en todas partes es el de “La casa de los famosos 4″ . Este “reality show” de Telemundo , tiene a gran parte de la población puertorriqueña conectada y al pendiente de lo que ocurre , incluyendo a figuras del entretenimiento, quienes no han dudado en usar sus plataformas de redes sociales no solo para mostrar su apoyo y exhortar a hacer votaciones, sino también para denunciar algunos de los incidentes que ocurren.

La también modelo, quien ocupa el nuevo espacio radial “Mega VIP con Shalimar Rivera” en La Mega , prácticamente cuestiona los valores de los que Corcino ha alardeado que posee, la acusa de no poner en práctica lo que profesa y de actuar de manera provocadora hacia la empresaria boricua.

“¿Alguien me puede explicar en qué parte de la educación y de buenos valores existe provocar y mentir? Patricia Corcino se atrevió ayer a posicionarse de frente a Maripily, de exigirle respeto, que el respeto es universal, que el respeto no tiene banderas, que es un programa familiar y hoy se tira la mentira que se tiró. Y hoy provocó a Maripily como la provocó. Alguien le puede mandar un carrito a Patricia y decirle, ‘mira, esto es un programa 24/7 y todo se ve. Si eres falsa, lo falso se ve. Ay, yo no puedo creer esto”, compartió con sus seguidores.