¿Por qué Puerto Rico se engancha a la fiebre de los “reality shows”?

¿Alguna vez te has preguntado por qué no puedes parar de ver los “reality shows”?

Quizás sea por puro ocio y deseo de despejar la mente luego de un día de trabajo o por apoyar a los compatriotas, en caso de que haya representación boricua. Lo cierto es que, las últimas dos ediciones del popular programa “La casa de los famosos” ha levantado pasiones inimaginables entre sus fanáticos, como en su momento lo han hecho otros “realities” y competencias como “Nuestra Belleza Latina” y “Mira Quién Baila”.

El pasado año, la participación de la ex Miss Universe Puerto Rico, Madison Anderson Berríos sorprendió a todos, pues quienes al inicio aseguraban que su tranquila personalidad no iba acorde con el concepto de la competencia, durante el transcurso mostró ante las cámaras del 24/7 una sorprendente metamorfosis que la hizo merecedora del apoyo del público boricua a través de las votaciones y la llevó al alzarse con el codiciado maletín de $200,000 en efectivo.

PUBLICIDAD

Al mismo paso parece que nos dirigimos con la participación este año de la modelo Maripily Rivera. El denominado “Huracán Boricua” está arrasando con el “show” de Telemundo y su explosiva personalidad le ha generado más enemigos que amigos dentro de la casa. A dos meses de su entrada, ha sido nominada tres veces y gracias al apoyo del público ha regresado como bien dice ella, “más fuerte que nunca”.

El Nuevo Día conversó con la psicóloga Maricarmen Esposito para conocer un poco más a fondo las posibles razones que atraen tanto al televidente puertorriqueño a este tipo de formato televisivo y cuándo levantar alerta si pasa de ser un pasatiempo a una “obsesión”.

1 / 25 | Fotos: Ellos son los habitantes de la cuarta temporada de “La casa de los famosos”. Rodrigo Romeh es campeón de fisicoculturismo, influencer, modelo y emprendedor mexicano. - Instagram

Para comenzar, la doctora catalogó los “reality shows” como un “espectáculo” de la realidad, pero con particulares características como la “distorsión” y la “exageración” como ingrediente principal ante una realidad que no es concreta. Esto, según indicó, se debe al deseo de las producciones a alcanzar altos puntos en rating y mantener a los televidentes pegados al televisor

“Si lo sacamos a la vida real, una persona en sociedad no vive de esa manera constantemente todo el tiempo 24/7. Hay que recordar que, aunque son personas reales supuestamente viviendo una realidad dentro de la casa, son personajes que tienen un propósito y un fin, llegar al final y ganar el premio no matter what (no importa qué)”, recalcó Esposito.

Al ser humano, según explicó, le llama la atención escenarios que envuelvan situaciones de intriga, aventura, romance y hasta odio, ya que según describió, “eso hace que te mantengas a la expectativa”.

PUBLICIDAD

¿Qué llama la atención de “La casa de los famosos”?

“Al no ser un programa de principio a fin, y no saber qué es lo que viene después, te deja con una intriga y tú (como espectador) vas a crear diferentes continuaciones para el próximo show. (Te deja pendiente al) habitante que se va, el que se queda, a la espera de las reacciones”, sostuvo la especialista en conducta humana.

Aunque el programa cuenta con famosos que aseguran ser cien por ciento auténticos y reales en sus personalidades, para la experta, esto no es así.

De igual manera, atribuyó el enganche de este ‘show’ a la fantasía que puede generar el deseo de las personas de vivir vidas ajenas. “Nos gusta decidir lo que no nos atrevemos a hacer en la vida real. Porque no tenemos la oportunidad de nominar a alguien en nuestras casas o en el trabajo y por votación sacarla. Pero la vivimos a través del programa”, explicó la doctora.

"Sigues faltando el respeto": Patricia Corcino le declara la guerra a Aleska "¡Bájale dos!", ripostó la ex de Nicky Jam durante el último posicionamiento en La Casa de los Famosos 4.

Esposito indicó que, aunque no ve el popular programa de televisión, se entera de todo lo que sucede dentro de la casa a través de sus amistades y las redes sociales.

“Yo no vivo así, no soy famosa, no tengo la oportunidad de estar con esa gente, pero asumo el papel y voy a tratar de actuar como esa persona en la toma de decisiones. Por eso es que unos nos caen bien y otros nos caen mal”.

¿Qué atrae al boricua de estos “reality shows”?

“El sentido patrio”, respondió categóricamente Esposito.

“Estos programas tienen muchos participantes de distintas nacionalidades, y muchas veces los puertorriqueños y los mexicanos no se llevan por temas políticos que tienen que ver con Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

“El boricua quiere que la suya gane. No importa si es la peor que actúa en la casa, la mía va a ganar. Esta euforia crea a un personaje de rating que obviamente la producción no la va a querer sacar tan rápido, porque se le cae el programa”, dijo sobre la participación de representantes de Puerto Rico en el “show”.

Desde que Maripily Rivera ingresó a la famosa mansión de Telemundo, la euforia que genera en la isla cada vez que es nominada por sus compañeros y que necesita el apoyo de su gente a través de las votaciones despierta en los puertorriqueños una sed de competencia difícil de saciar.

“Nosotros somos bien efusivos y esto es como un deporte nacional. El puertorriqueño tiene que ganar. Y cuando ella no está nominada, la historia es diferente… vamos por la que no me cae bien y quiero sacar”, agregó.

Cabe destacar que, a lo largo de los años, son muchos los boricuas se han coronado como ganadores de diversas producciones televisivas gracias al voto de sus compatriotas.

1 / 10 | FOTOS: Maripily muestra su "nueva versión". Maripily Rivera habló con los medios de comunicación en los estudios de Telemundo, en San Juan, sobre su participación en "La casa de los famosos". - Ramón “Tonito” Zayas

En el 2009, la cantante y actriz Ana Isabelle ganó la competencia de canto “Viva el sueño” de la cadena Univision. Por su parte, el puertorriqueño Pedro Orta, mejor conocido como “Peter Hance” se convirtió en el ganador del “reality show” de Telemundo “Gran Hermano” en el 2016.

En cuanto a la competencia de baile “Mira Quién Baila”, los puertorriqueños también han arrasado en la pista. La actriz Adamari López (2011), el actor Johnny Lozada (2013), la ex Miss Universo, Dayanara Torres (2017) y la ex Miss Puerto Rico, Kiara Liz Ortega (2020) se llevaron el triunfo en sus respectivas ediciones.

PUBLICIDAD

Igualmente, en 2022 el boricua Michael Stuart se consagró como ganador de la segunda temporada de “Tu cara me suena”, también de Univision.

¿Cuándo se convierte en un pasatiempo peligroso?

Según indicó, en el punto de vista psicológico es importante tener en consideración el aprendizaje vicario, y sus consecuencias en la toma de decisiones ante situaciones del día a día.

“El ser humano, mucha de las cosas de las que aprende, es observando a otros, especialmente durante la etapa de la adolescencia. Y este tipo de programas trae este aprendizaje de la competitividad, crear conflicto, el mentir y aprovecharse de los demás. Esto puede crear una falsa expectativa a los adolescentes o personas que no tienen buena toma de decisiones”, alertó la psicóloga.

"¡Puerto Rico me quiere!": el momento de orgullo boricua en que salvaron a Maripily Mira las caras que pusieron cuando se quedó en "La casa de los famosos".

Ante esto, aprovechó la oportunidad para invitar a los adultos a que eviten que menores de edad vean este tipo de contenido, ya que “mientras más pequeño eres, más influencia negativa puede tener”.

“Control con los niños y adolescentes porque no está creado para ellos. Su cerebro funciona totalmente diferente al de los adultos”, enfatizó.

¿Cuándo se puede llamar “obsesión”?

“El problema es cuando estás todo el día metido buscando que pasó o cómo durmieron. Esto puede distorsionar tus valores y la visión de cómo enfrentar la vida. Para este tipo de personas ya no se trata de entretenimiento, va más allá”, señaló.

¿Qué se puede hacer al respecto?, le preguntó este medio a la experta. “Es bien difícil…”, lamentó Esposito. “Es la televisión, son los medios sociales y estamos tan inmersos a ellos…. Lo más adecuado es no verlo de manera descontrolada, porque puedes perder la noción del tiempo y de dedicarte a otra cosa para ver qué hacen otros”, concluyó recomendando la psicóloga.

PUBLICIDAD

Qué opinan exparticipantes: ¿Por qué al boricua le encantan los “reality shows”?

Jomar Josué, “Enamorándonos” y “Guerreros”

“Definitivamente, para los puertorriqueños es súper interesante porque creo que no venimos de una gran cultura de reality, lo más cerca son los certámenes de belleza. Entonces, sentimos que tenemos cierta participación. La gente tiene ese sentido de pertenencia que hacen que siempre tengan algo que decir”, dijo Jomar.

Jomar Josué, Fredito Matthews y Asaf Torres. (Alexis Cedeño)

En cuanto a los constantes cuestionamientos en las redes sociales sobre si el “show” es real, Jomar argumentó lo siguiente: “Nos vemos de lunes a viernes por el programa en vivo solamente dos horas, pero llega el fin de semana en Miami con el hotel pago, las comidas paga, salen de fiesta y llega el lunes con historias que contar o historias que nunca se cuentan”, concluyó el joven, quien todavía recibe muchos ataques de fanáticos del programa a través de las redes sociales, a pesar de que salió con una “gran historia de amor”.

Fredito Mathews, “Guerreos” y “El Poder del Amor”

“Pienso que es porque pueden ver plenamente cómo son los artistas, su verdadera personalidad, ya no solamente lo que ven en las redes sociales, sino el día a día. Por ejemplo, ahora en ‘La casa de los famosos” empiezan siendo una persona, pero según va la convivencia, más cambian las cosas y van saliendo las personalidades. La gente se identifica mucho”.

Asaf Torres, “Los 50″ y “El Poder del Amor”