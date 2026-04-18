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Cultura Profética estrena el sencillo “Déjame entrar”

Este lanzamiento sigue a “Bendito vicio”, estrenado en febrero, y “Mantis”, en colaboración con la artista colombiana Greeicy

18 de abril de 2026 - 7:45 PM

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Cultura Profética está compuesta de 11 músicos. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La legendaria banda puertorriqueña, ganadora del Latin Grammy, Cultura Profética, regresa con el estreno de “Déjame entrar”, el segundo sencillo de su anticipado séptimo álbum.

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“Déjame entrar” fusiona ritmos de soul con el sonido alternativo distintivo que ha caracterizado a la banda, con el que han conquistado no solo a Puerto Rico, sino también a Latinoamérica a lo largo de cuatro generaciones.

Este lanzamiento sigue a “Bendito vicio”, estrenado en febrero, y “Mantis”, en colaboración con la artista colombiana Greeicy.

Compuesta por 11 músicos, con su fundador, vocalista y bajista Willy Rodríguez, la agrupación ha llevado su música desde 1996 a escenarios internacionales y consolidándose como una de las bandas más emblemáticas de Puerto Rico.

La icónica banda puertorriqueña Cultura Profética deslumbró al emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot después de 18 años, con su gira “X+”.El aclamado grupo regresó al recinto por primera vez desde 2006 y se presentó ante un público totalmente lleno. Con esto prometen expandir aún más su legado musical a nivel global.
1 / 10 | Cultura Profética en el Choliseo: un espectáculo único con invitados especiales . La icónica banda puertorriqueña Cultura Profética deslumbró al emblemático Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot después de 18 años, con su gira “X+”. - Suministrada
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Cultura ProféticaMúsicaReggae
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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