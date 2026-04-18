Cultura Profética estrena el sencillo “Déjame entrar”

La legendaria banda puertorriqueña, ganadora del Latin Grammy, Cultura Profética, regresa con el estreno de “Déjame entrar”, el segundo sencillo de su anticipado séptimo álbum.

“Déjame entrar” fusiona ritmos de soul con el sonido alternativo distintivo que ha caracterizado a la banda, con el que han conquistado no solo a Puerto Rico, sino también a Latinoamérica a lo largo de cuatro generaciones.

Este lanzamiento sigue a “Bendito vicio”, estrenado en febrero, y “Mantis”, en colaboración con la artista colombiana Greeicy.

Compuesta por 11 músicos, con su fundador, vocalista y bajista Willy Rodríguez, la agrupación ha llevado su música desde 1996 a escenarios internacionales y consolidándose como una de las bandas más emblemáticas de Puerto Rico.