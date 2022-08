La banda de reggae más importante de América, Cultura Profética, cumplió recientemente 25 años de trayectoria con la misma esencia y conexión con la que debutaron hace más de dos décadas, para así ocupar un espacio innegable e irrepetible en la escena musical en y fuera de Puerto Rico.

La agrupación comenzó su camino musical en la década de 1990 con una sonoridad distinta y con la relevancia de un contenido social que buscaba ser reflejo de la sociedad de ese entonces y de la actual. Musicalmente, el grupo apostaba a una fusión alternativa de bomba, ska, salsa, jazz, funk y ritmos afrocaribeños con reggae y reggae roots. El grupo visibilizó con fuerza el trabajo inmortal de Bob Marley en la isla, pero a su vez creaban su identidad musical.

La voz colectiva de Cultura de Profética siempre ha tenido como norte decir lo que sienten tal y como lo viven, lo experimentan y lo razonan con el objetivo de cambiar o provocar acciones en el mundo a través de la música que promueven. Tienen un excelente dominio de la crítica y contenido social, y así los plasman a través de sus letras.

PUBLICIDAD

Los actuales integrantes Willy Rodríguez (miembro original), Omar Silva, Juanqui Sulsona y Eliut González (miembro original) reconocen que han tenido una evolución musical, pero las razones por las que se unieron siguen tan vigentes y latentes como el primer encuentro en el 1996. Los músicos han hecho la verdadera “cultura” en y fuera de Puerto Rico y aunque el término profetas no les agrada del todo, lo cierto es que lo son en su patria y donde quiera que se presentan. Pocas agrupaciones se mantienen unidas labrando un camino de éxitos por más de 25 años sumando causas, seguidores y sin cambiar su fórmula musical.

El grupo se ganó un Grammy Latino por su producción "Sobrevolando". (Suministrada)

Es por ello que la banda regresa el próximo 13 de agosto a los escenarios de su isla con el espectáculo “Sobrevolando” en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan. El entusiasmo y las ganas de cantar en su país, luego de la pausa obligatoria que tuvieron a causa de la pandemia de COVID-19, es evidente al conversar con los integrantes en un encuentro con tuvieron con El Nuevo Día en el Buen Vecino Café en Hato Rey.

El concierto será un recorrido musical de todos sus éxitos y un encuentro para despojarse de todas las emociones que les causó el encierro. Para la agrupación la pandemia fue el momento más frustrante que les tocó vivir como grupo ya que a finales del 2019 lanzaron la producción discográfica “Sobrevolando” con miles de planes y proyectos que se quedaron tronchados. Los músicos se tardaron casi una década en lanzar un álbum de estudio y la pandemia los limitó al no poder hacer lo que tanto aman hacer música en vivo. Según se fueron liberando las restricciones salubristas y se reactivó la industria del entretenimiento en los diferentes países latinoaméricanos la banda comenzó a realizar diversas presentaciones en República Dominicana, Chile y Orlando siendo los primeros en hacerlo en la pandemia. En su isla no será hasta la segunda semana de agosto que “sobrevuelen” el Estadio Hiram Bithorn.

PUBLICIDAD

En medio de varias tazas de café, los músicos de Cultura Profética revelaron 25 momentos memorables y datos de su trayectoria musical y cómo han construido un proyecto que no pasa de moda ni tiene caducidad, ya que vislumbran envejecer en los escenarios.

1. La primera convocatoria la hizo el exintegrante Boris Bilbraut. Willy recuerda que a Boris lo botaron de un grupo y “él nos llamó para hacer su propio grupo”.

2. Integrantes originales. Boris Bilbraut, Eliut González, Iván Gutiérrez, Juan Esteban Costa, Carlos Burgos y Willy Rodríguez.

Cultura Profética Trayectoria (Suministrada)

3. El encuentro. La primera vez que llegaron todos con sus instrumentos en mano fue en la comunidad El Hoyo en Cupey en el patio de un amigo de ellos que tenía una U de Skateboard, justo debajo de un árbol de pomarrosa. Allí fue el primer ensayo y estuvieron varios meses semanalmente ensayando en ese lugar. Todos tenían el sueño de “hacer música”.

4. El primer escenario. Fue en un evento en el 1996 en El Escambrón en el Viejo San Juan. El grupo fue invitado a abrir el evento de Millo Torres y el Tercer Planeta. Un amigo que se dedicaba al surfing fue el promotor del evento y le hizo la invitación.

5. El repertorio de su debut. Los integrantes incluyeron éxitos de Bob Marley y tocaron varios temas inéditos que nunca grabaron. Uno de ellos fue “Por qué”, que según Willy “era buena para tocarla en vivo, pero no estaba apta para grabarla”. Al conversar con este medio aprovecha y hace los sonidos del tema con la boca y sus compañeros se asombran con su memoria musical.

PUBLICIDAD

6. Un grupo sin nombre. Para poder cantar en ese primer evento del Viejo San Juan necesitaban un nombre y no lo tenían. Fue Boris, quien sugirió el nombre de Cultura Profética. “Nunca estuve de acuerdo en el nombre. Boris propuso ‘Prophetic Culture’ y le dije por qué en inglés, en todo caso en español. Para poder tocar en ese primer evento teníamos que tener un nombre para el flyer. No me gustaba porque la gente iba a creer que somos profetas y después entre ideas de todos lo acepté ante el hecho de que Cultura es una música que habla de cómo el hoy afecta el futuro”, admite Willy.

7. Primer tema. “Despertar” fue su sencillo debut lanzado en el 1998, junto al primer álbum “Canción de alerta”.

8. Nuevos integrantes. El músico y compositor Omar Silva se unió en noviembre en el 1998. Omar recién llegaba de vivir un tiempo en España y al arribar a Puerto Rico se asombró al conocer que la banda “estaba sonando duro”; Juaqui se integró en el 2007.

Cultura Profética (Suministrada)

9. En otro grupo musical. Previo a la creación de la banda, Willy y Omar estuvieron juntos en la agrupación Pasillos Sonoros. La banda era compuesta además por Mima, Luis Amed Irizarry y Pirulo. ¡Tremendo junte!

10. Siempre determinados. Los diferentes integrantes que han pasado por la banda desde el principio tomaron sus acciones con seriedad y determinación sin importar si eran exitosos o no. “Siempre tuvimos claro lo que buscábamos a nivel musical y lo que queríamos decir. Nosotros queríamos tocar lo que no estaba tocando nadie. Queríamos sonar distinto”, menciona Eliut.

PUBLICIDAD

11. El campamento de Cultura. Una vez se integró Omar a la agrupación se habilitó un terreno en Trujillo Alto que le pertenecía a una excompañera sentimental del guitarrista y compositor. Fue allí que los chicos se reunían todos los días a ensayar, grabar y componer. Esa fue la estancia creativa del grupo por varios años.

12. Su discografía. El grupo tiene seis álbumes de estudio, tres producciones en vivo y una compilación tributo a Bob Marley.

En su primera visita a España en el 2012. (Suministrada)

13. Con entrada inmediata a la radio. El grupo logró que sus dos primeros temas “Despertar” y “El fruto de la tierra” fueran difundidos en la radio. Los dos temas fueron revolucionarios en la industria musical. “Siento que había una necesidad de la realidad en la música. Aquí siempre ha habido buenos talentos, pero hacía falta representación de la gente en la música”, precisa el vocalista.

14. Fiel a la Vega les abrió el camino. El grupo señala que Tito Auger, Ricky Laureano, Jorge y Pedro Arriaza fueron facilitadores de la aceptación de Cultura Profética en el mundo comercial y el público. Omar explica que el “trabajo de Fiel a la Vega con su temática sociopolítica llevó el contenido a la radio y los Fieles definitivamente ayudaron a través de los contenidos sociales y abrieron a una conversación social a la que nosotros entramos luego”.

La banda puertorriqueña Fiel a la Vega. (Suministrada)

15. Un buen “voceteo” de reggae. Desde el lanzamiento del primer disco “Canción de alerta”, la producción se escuchaba en todos los carros. “Ese disco tenía buen sonido y se le mete el bajo y era un buen disco para probar el sonido en los carros. Sonaba duro por eso estaba en pleno voceteo”, dice entre risas Eliut.

PUBLICIDAD

16. 1999. El primer concierto del grupo tuvo lugar en el Anfiteatro Tito Puente en San Juan. Tocaron los 12 temas de la primera producción y otras nuevas composiciones.

17. 126,000 personas. La cantidad mayor de fanáticos de la banda que ha asistido a un concierto del grupo. Se presentaron en el 2014 en el Rock al Parque en Colombia.

La banda en el evento Rock al Parque en Colombia en el 2014. (Suministrada)

18. Fórmula de realidad, sensibilidad y convicción. Para los músicos, la sensibilidad de sus letras sigue intacta, aunque los temas cambien o se repitan. Cultura aboga por hablar “por la gente, de nuestras necesidades y de proponernos presentar esa realidad y lo bonito de nuestro proyecto es que al mirar hacia atrás lejos de arrepentirnos de algo es todo lo contrario vemos el valor que tiene la obra socialmente para mucha gente que se crío escuchando nuestra música. Lo que seguimos es reafirmándonos y con una mayor inclusión en lenguaje”, menciona Willy, quien compone la mayoría de las canciones. Sus convicciones y creencias son la base de su concepto musical.

19. El concierto más increíble. Luego de argumentar cuál podría ser, los cuatro integrantes coincidieron que el espectáculo que realizaron de su aniversario 15 en el Estadio Sixto Escobar en San Juan fue perfecto ante la buena vibra y energía que experimentaron con la conexión de la audiencia. “Se paralizó San Juan. Ese día sentimos que nos consagramos en nuestra patria. Hubo un crecimiento serio”, afirma Willy.

20. 2008. Año de la internacionalización del grupo. A partir de ese entonces, Cultura Profética comenzó a abarrotar plazas en los países de Latinoamérica y establecieron récords de asistencia en sus presentaciones en el Cono Sur.

PUBLICIDAD

La banda durante el Lollapalooza en Chile. (Suministrada)

21. El dolor más grande sigue presente. La salida abrupta de Boris de la banda en el 2018 ante imputaciones públicas de su exesposa, Karla García Cabassa, por un supuesto patrón de maltrato y agresión al que fue sometida por el baterista fue un golpe que estremeció a los muchachos y todavía lo siente. Boris fue cofundador del grupo y para los chicos era su hermano. “Fue una experiencia traumática porque no solo era un miembro fundador, sino nuestro hermano. Para todos fue un proceso traumático y fue en medio de la grabación del disco. Sigue siendo un dolor que es difícil sobrellevar y cada vez que entramos en la conversación nos duele”, asegura el vocalista.

Willy Rodríguez (bajo, composición y voz),Boris Bilbraut (batería, voz y composición), Eliut González (guitarra) y Omar Silva (guitarra). (Archivo/ GFR Media)

22. Sin seguridad. Los integrantes no requieren de seguridad en los países que visitan ya que “nuestro público es liviano”. La gente los detiene para fotos o para un halago por su música, pero nunca de manera irrespetuosa.

23. El tema que los identifica. “La complicidad” es la canción que “deja claro cuál es el punto de vista sobre lo que es una bonita y saludable relación amorosa, pero a la misma vez en toda la metáfora tiene preocupaciones, propuestas y afirmaciones socio-políticas”, detalla Omar.

24. El momento más vulnerable. El encierro de la pandemia limitó que Cultura Profética difundiera en directo la recién producción “Sobrevolando” que tardó casi diez años en realizarse. “Nosotros vivimos de probar el disco en la calle de tener esa experiencia humana y de momento ver que ese trabajo que hicimos con tanto esfuerzo se estaba yendo a la basura. Fue un golpe muy duro”, asegura Willy. Para Juanqui, el encierro fue un cuestionamiento como individuo al reflexionar que él solo se ve tocando con sus compañeros, porque él no era solista.

PUBLICIDAD

25. Primera gira en Europa en el 2022. En octubre arrancan sus conciertos en Madrid, Londres, Lisboa, Dublin, París, Amsterdam y Frankfurt.

/

En su propio espacio creativo

La agrupación tendrá por primera vez en los próximos días su estudio de grabación. Los músicos se disponen a realizar todos sus nuevas composiciones en el espacio que ubica en San Juan. Al fin reconocen que no van a tener que pedir estudios o disponer de otras personas para poder grabar “nuestras ideas”. Los cuatro integrantes afirman que en el futuro seguirán apostando a sus convicciones, a sus ideales, ideas, talento y a asumir posturas activas dentro de las situaciones sociopolíticas y económicas de Puerto Rico.

Al preguntarle ¿cuál es la mayor preocupación que tienen sobre Puerto Rico? su respuesta inmediata es: “La corrupción, porque incluye todo. La mala administración ya que hay recursos y hay dinero, pero no hay una buen administración. Eso incluye todo... las playas, el servicio de eléctrico, el estatus. Nosotros somos nacionalistas y creemos en la libertad de nuestro país, pero si ahora mismo liberamos este país con las personas que están no pasa nada. Hay que hacer una limpieza real de todas las estructuras gubernamentales”, puntualizan los músicos de manera colectiva.