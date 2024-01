Shalimar Rivera debutará en la radio con su programa y con público en el estudio

“Estoy contenta y ansiosa a la vez porque para mí es un reto porque respeto mucho la locución y lo que hacen los locutores en Puerto Rico. Así que voy a dar lo mejor de mí. Este formato es parecido a un estudio de televisión, me permite tener público en vivo. El Mega VIP es un formato de revista, pero puedes estar dentro del formato. Todo el tiempo vamos a tener público en el estudio. Entiendo que eso no ha pasado en radio el tener un público en todos los programas”, explicó la presentadora que dejó en octubre de 2023 el programa de televisión “El poder del pueblo” de TeleOnce .

Explica por qué se fue de TeleOnce

De su salida del programa “El poder del pueblo” de TeleOnce, la modelo indicó que el concepto del espacio fue cambiando al estilo original que era “de opinión” y entendió que con los cambios ella no encajaba del todo en el formato televisivo. Se fue del programa en buenos términos y con las puertas abiertas para otros proyectos.

“No estoy en El poder del pueblo. Me fui en octubre. La realidad es que yo entré al programa bajo un concepto opinionado y nosotros con nuestras participaciones podíamos llevar la voz del pueblo y de la gente. Se hicieron unos cambios y unas modificaciones que yo entendí que no me sentía identificada y decidí darle la oportunidad a otra persona que tenga la visión que ellos (producción) estaba teniendo. Quedamos súper bien y dispuesta a cualquier otro proyecto del canal”, explicó Rivera.