Soltar las ataduras, liberar tensiones, llorar, gritar, orar y desprenderse de los miedos fueron algunas de las emociones que experimentaron los tres presentadores del programa “Ahora es que es” de TeleOnce al lanzarse por primera vez en el “zip- line” “El monstruo” en el parque Toro Verde en Orocovis.

Para Jéssica Serrano, Shalimar Rivera y Julio Daniel Guzmán Agosto, conocido como “El JD” la aventura produjo un cúmulo de sentimientos que los llevó a una introspección más allá de ser intrépidos y recorrer el “zip-line” más largo en el continente americano.

Atravesar las montañas de Orocovis desde el aire fue una catarsis para los tres animadores que todas las tardes de lunes a viernes, de 4:00 a 5:30 p.m. se muestran divertidos y entusiastas en el espacio televisivo que arrancó en marzo con la nueva gerencia de TeleOnce.

Cada uno experimentó de manera individual diferentes sentimientos, pero igual compartieron emociones desde el aire que serán memorables en sus vidas.

El miedo estuvo presente desde que llegaron al parque. Los tres animadores confesaron temor al ver la extensión del cable de suspensión colocado en la torre principal del lugar y fue allí donde comenzaron las primeras palpitaciones. Una vez llegaron al segundo piso de establecimiento se agudizaron las emociones al comenzar a colocarse todo el equipo necesario para realizar el recorrido por el aire.

“Hoy en la mañana Emma me dijo varias veces, ’Mami te amo mucho’. La pregunta es, ¿qué yo hago aquí, por qué dije que sí?”, mencionaba Jéssica mientras le exigía a uno de los instructores que ajustara bien el equipo.

Shalimar quien dijo ser la más atrevida y extrema del grupo repetía que “cuando esté allá arriba voy a gritar y hacer todas las revelaciones de mi vida”.

El JD prefería pensar en su familia y en la fecha en que se convertirá en padre nuevamente. Su esposa, Liz Marie Monserrate está embarazada y espera dar a luz para los meses de verano. Sería el tercer hijo del animador, padre de Andrea Danielle y de Daniel André. Eso sí, el animador no perdía la oportunidad de bromear con sus compañeras de trabajo con la situación y hasta les pedía un “último abrazo”.

“Yo soy extrema y me gusta esto porque dejo salir a la niña que habita en mí”, sostuvo Shalimar, quien en la dinámica del nuevo programa es la que lanza retos a sus compañeros.

De inmediato, Jéssica aclaró que ella no es “muy aventurera” y ni siquiera se monta en las atracciones de los parques de Disney.

“La dinámica del show ha hecho que me convierta un poquito en aventurera. Cosas que no me atrevía hacer ahora me atrevo. Esta aventura (Toro Verde) representa también la esencia del programa de salir de las zonas de confort del pasado. Desde el principio que se anunció el show se dijo que el programa va a ser diferente y distinto”, sostuvo la reportera quien en programas anteriores en los que había laborado se mantenía en el rol de entrevistadora. Ahora hasta baila destacaron sus compañeros de televisión.

“Volver a la televisión en un programa de variedades ha sido un reto constante y una aventura. Nos hemos acoplado muy bien y nos va muy bien. Estamos sacando lo mejor de nosotros y lo decimos en forma de broma, pero es cierto el que cada uno saca lo mejor”, reiteró Shalimar, quien junto a sus colegas fue parte de “Dando Candela” en Telemundo.

Quien había tenido una experiencia similar en este tipo de atracción extrema fue El JD en un viaje a México. No osbtante, aclaró que las atracciones no se comparan ni en longitud ni en altura.

El parque Toro Verde es una de las principales atracciones turísticas de nuestra isla que ha sido visitado por los famosos Jimmy Fallon, Beyoncé, Lin-Manuel Miranda, Ricky Martin, Bryan Cranston, Ramón Rodríguez y Amaury Nolasco, entre otros.

¿A qué le temen, algún miedo específico?, preguntó El Nuevo Día antes de que se lanzaran en la atracción “El Monstruo”.

“A las alturas”, soltó rápido Jéssica sin imaginar que iba a experimentar un ataque de temor al momento de soltarse de la plataforma en la que inicia el “zip-line”.

“A la muerte. Esa es la realidad, le temo a eso”, afirmó El JD.

“Estoy como El JD a la muerte también, aunque estoy entre la muerte y perder a mi mamá. Lo digo y me dan ganas de llorar; no sé qué me haría sin ella”, expresó Shalimar.

La primera en llegar a la plataforma fue Shalimar. Todos estaban nerviosos y aunque hicieron varios chistes, lo cierto es que fue un proceso de ansiedad y angustia el arrojarse a “volar” desde la plataforma. Los instructores del parque ayudaron a las presentadoras a tener confianza y seguridad en medio de llanto y la ansiedad de las chicas.

Shalimar fue la primera en lanzarse junto a una de las productoras del espacio. Al hacerlo extendió los brazos y gritó la palabra que Tito Trinidad y Mónica Puig hicieron famosa en sus triunfos, sumado al eslogan del canal “Vívelo”.

Shalimar Rivera al momento de lanzarse a "volar". FOTO POR: [email protected] Ramon "Tonito" Zayas / GFR Media (Ramón "Tonito" Zayas)

Jéssica y El JD estuvieron más tiempo en la plataforma. A la reportera le dio un ataque de miedo y lágrimas que en un principio no podía contener, pero lo venció hasta lanzarse con los ojos cerrados.

El JD fue su apoyo en el recorrido y fue quien le expresó su orgullo por atreverse a superar la mente y dejarse suspender. Jéssica superó el miedo que dijo tener a las alturas y a las aventuras extremas.

“La verdad es que no tengo que volver a hacerlo. Me dio un llanto que pensaba que no lo iba hacer. Estuve con los ojos cerrados casi todo el tiempo en el primero. En el segundo (“zip -line”) me lo disfruté porque abrí los ojos y la verdad es que la vista fue espectacular. Eso sí es una experiencia que hay que hacerla, quizás con mi nena más adelante pueda venir, pero en un principio pensaba que no lo iba a poder hacer por las emociones”, reveló Jéssica justo al finalizar el segundo “zip-line” que hicieron los presentadores.

Para Shalimar el fin del recorrido fue una explosión de llanto ante la magnitud del paisaje y la naturaleza. Llegó fascinada e incrédula de ver nuestra patria desde el cielo y a la vez aliviada de soltar y liberarse de preocupaciones.

“Ustedes tienen que hacer esto. Es un momento tan lindo... que es, cuando uno dice por qué no se aprecian las pequeñas cosas. Es una belleza de aventura y el miedo está al principio. Fue hermoso. Lloré porque es bien lindo ver cómo Dios nos regala tantas bellezas que nosotros no las aprovechamos”, expresó Shalimar, mientras se secaba las lágrimas de emoción.

El JD, por su parte, llegó impresionado y hasta un poco mareado por el recorrido, pero maravillado con el paisaje de la zona central de la isla. Gritó la famosa palabra “puñ…” y reflexionó sobre la tensión y los nervios que le provocó la aventura que repetiría, pero acompañado de su esposa.

“Claro que lo haría, pero luego que mi esposa tenga el bebé porque sé que se lo va a disfrutar”, precisó el animador que estuvo hasta antes de marzo en el programa “Puerto Rico Gana” de Telemundo como locutor.

Los tres animadores culminaron la aventura con la satisfacción de vencer el miedo a lanzarse al vacío, que simboliza a su vez la vida misma.