Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Melania Trump dice que no come “muchos dulces” al celebrar San Valentín

La primera dama celebró el día del amor y la amistad con niños y jóvenes en los Institutos Nacionales de Salud

12 de febrero de 2026 - 8:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La primera dama Melania Trump trabaja en manualidades de San Valentín con pacientes en The Children's Inn en los Institutos Nacionales de Salud (NIH) en Bethesda, Maryland. (Nathan Howard)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bethesda, Maryland- Melania Trump celebró el miércoles un Día de San Valentín adelantado con niños y adultos jóvenes que reciben tratamiento para enfermedades raras y graves, uniéndose a ellos en la fabricación de artesanías con temas festivos y charlando sobre sus vidas, la salud y otros intereses.

RELACIONADAS

Cuando terminaron de hacer ramos de flores y farolillos con cartulina y otros materiales, se acercaron a una barra de postres decorada con motivos festivos y llena de mini magdalenas y tarros de mini bombones y otros dulces.

La primera dama hizo entonces una confesión un tanto agria días antes de una festividad famosa por las cajas en forma de corazón llenas de bombones.

“No como muchos dulces”, dijo. “El azúcar no es tan sana para nosotros”.

Era su primera visita de la segunda administración Trump a The Children’s Inn en los Institutos Nacionales de Salud, y la cuarta como primera dama. Durante el primer mandato, lo visitó tres veces.

Melania Trump llega para escuchar el mensaje. (Foto: AP)La primera dama de Estados Unidos saluda a su llegada. (Foto: EFE)Melania Trump sale después de escuchar el discurso del presidente estadounidense Donald Trump. (Foto: EFE)
1 / 5 | Las caras de Melania durante el discurso de Trump. Melania Trump llega para escuchar el mensaje. (Foto: AP)

Uno de los jóvenes dijo a la primera dama que no sabía cómo dirigirse a ella y se preguntó si “alteza” era una opción.

¿Su respuesta?

“Melania”, dijo con una sonrisa.

The Children’s Inn es una organización sin fines de lucro que presta apoyo a niños y jóvenes que reciben tratamiento mediante ensayos clínicos para enfermedades raras y graves.

Bajo el mandato del presidente Donald Trump, los NIH han recortado miles de millones de dólares en proyectos de investigación, saltándose el proceso habitual de financiación científica. Los recortes incluyeron ensayos clínicos que probaban tratamientos contra el cáncer, enfermedades cerebrales y otros problemas de salud que, según un informe reciente, afectaron a más de 74,000 personas inscritas en los experimentos.

El Congreso de Estados Unidos aprobó recientemente un presupuesto de 47,000 millones de dólares para los NIH este año, dándole un pequeño aumento y rechazando la petición de la administración Trump de un recorte de casi el 40% en la financiación de la agencia.

Tags
Breaking NewsMelania TrumpDía de San Valentín
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: