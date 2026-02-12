Melania Trump dice que no come “muchos dulces” al celebrar San Valentín

Bethesda, Maryland- Melania Trump celebró el miércoles un Día de San Valentín adelantado con niños y adultos jóvenes que reciben tratamiento para enfermedades raras y graves, uniéndose a ellos en la fabricación de artesanías con temas festivos y charlando sobre sus vidas, la salud y otros intereses.

Cuando terminaron de hacer ramos de flores y farolillos con cartulina y otros materiales, se acercaron a una barra de postres decorada con motivos festivos y llena de mini magdalenas y tarros de mini bombones y otros dulces.

La primera dama hizo entonces una confesión un tanto agria días antes de una festividad famosa por las cajas en forma de corazón llenas de bombones.

“No como muchos dulces”, dijo. “El azúcar no es tan sana para nosotros”.

Era su primera visita de la segunda administración Trump a The Children’s Inn en los Institutos Nacionales de Salud, y la cuarta como primera dama. Durante el primer mandato, lo visitó tres veces.

PUBLICIDAD

1 / 5 | Las caras de Melania durante el discurso de Trump. Melania Trump llega para escuchar el mensaje. (Foto: AP) 1 / 5 Las caras de Melania durante el discurso de Trump Melania Trump llega para escuchar el mensaje. (Foto: AP) Compartir

Uno de los jóvenes dijo a la primera dama que no sabía cómo dirigirse a ella y se preguntó si “alteza” era una opción.

¿Su respuesta?

“Melania”, dijo con una sonrisa.

The Children’s Inn es una organización sin fines de lucro que presta apoyo a niños y jóvenes que reciben tratamiento mediante ensayos clínicos para enfermedades raras y graves.

Bajo el mandato del presidente Donald Trump, los NIH han recortado miles de millones de dólares en proyectos de investigación, saltándose el proceso habitual de financiación científica. Los recortes incluyeron ensayos clínicos que probaban tratamientos contra el cáncer, enfermedades cerebrales y otros problemas de salud que, según un informe reciente, afectaron a más de 74,000 personas inscritas en los experimentos.