Tenía más de 100,000 cucarachas: detienen a un criador de insectos ilegales en Australia

WELLINGTON, Nueva Zelanda - Más de 100,000 cucarachas vivas cuya tenencia es ilegal en Australia fueron confiscadas a un único criador en la mayor incautación de invertebrados exóticos jamás realizada en el país, informaron el viernes las autoridades.

El botín de cucarachas silbadoras de Madagascar y cucarachas dubia, valorado en $200,000 dólares australianos ($142,000 dólares), fue incautado en mayo a un criador comercial de la ciudad de Bathurst, en el estado de Nueva Gales del Sur, según el Departamento de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua de Australia.

La especie silbadora de Madagascar es una de las cucarachas más grandes del mundo, con una longitud de 5 a 8 centímetros. Las fotos publicadas por el departamento mostraban un invertebrado marrón y brillante más grande que el dedo de una persona.

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Es mucho mayor que la cucaracha australiana común del país, que mide entre 0.9 y 1.4 pulgadas (2.3 y 3.6 centímetros) de largo. Las cucarachas florecen en Australia debido a sus climas subtropicales, y el país alberga cientos de especies.

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Stefanie Lesser, capturadora de serpientes de Bathurst, declaró a la Australian Broadcasting Corp. que las especies exóticas de mayor tamaño se vendían probablemente como alimento rentable para reptiles, ya que su gran tamaño hacía necesarios menos insectos. Las autoridades instaron a los dueños de mascotas a buscar grillos o cucarachas de madera para alimentar a sus lagartos.

Tanto la cucaracha silbadora de Madagascar como la cucaracha dubia son ilegales en Australia. No se pueden mantener, criar ni vender legalmente, independientemente de cómo se hayan obtenido, según un comunicado del departamento.

Australia aplica estrictos controles de bioseguridad en sus fronteras para proteger a sus sectores agrícola y hortícola y a la fauna autóctona de las plagas. Quienes introduzcan de contrabando material animal, vegetal o de insectos no declarado o ilegal pueden ser multados con miles de dólares.

Las cucarachas exóticas “no han sido sometidas a una evaluación de riesgos medioambientales” y podrían propagar enfermedades o dañar la fauna autóctona, según el comunicado. Las autoridades advirtieron de la posibilidad de emprender acciones judiciales contra quienes fueran sorprendidos con los invertebrados.

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