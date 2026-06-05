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Tenía más de 100,000 cucarachas: detienen a un criador de insectos ilegales en Australia

La especie silbadora de Madagascar es una de las más grandes del mundo y el botín estaba valorado en unos $142,000

5 de junio de 2026 - 7:11 AM

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Esta imagen facilitada por el Departamento de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua de Australia muestra a un miembro del personal sosteniendo una cucaracha silbadora de Madagascar incautada en un criadero comercial en Bathurst, Australia, el martes 26 de mayo de 2026. (Departamento de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua vía AP) (Department of Climate Change)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

WELLINGTON, Nueva Zelanda - Más de 100,000 cucarachas vivas cuya tenencia es ilegal en Australia fueron confiscadas a un único criador en la mayor incautación de invertebrados exóticos jamás realizada en el país, informaron el viernes las autoridades.

El botín de cucarachas silbadoras de Madagascar y cucarachas dubia, valorado en $200,000 dólares australianos ($142,000 dólares), fue incautado en mayo a un criador comercial de la ciudad de Bathurst, en el estado de Nueva Gales del Sur, según el Departamento de Cambio Climático, Energía, Medio Ambiente y Agua de Australia.

La especie silbadora de Madagascar es una de las cucarachas más grandes del mundo, con una longitud de 5 a 8 centímetros. Las fotos publicadas por el departamento mostraban un invertebrado marrón y brillante más grande que el dedo de una persona.

La gran camada XIV, que emerge cada 17 años, protagonizó un espectacular fenómeno natural con miles de millones de cigarras periódicas surgiendo.La cigarras periódicas han llegado al este de Estados Unidos, incluyendo Georgia, el sur de Ohio, Kentucky, Cape Cod en Massachusetts y Long Island, Nueva York.De acuerdo con la revista, las cigarras periódicas son exclusivas de Norteamérica.
1 / 24 | Del suelo a las copas de los árboles: el renacer de la cigarra periódica en Estados Unidos. La gran camada XIV, que emerge cada 17 años, protagonizó un espectacular fenómeno natural con miles de millones de cigarras periódicas surgiendo. - Carolyn Kaster

Es mucho mayor que la cucaracha australiana común del país, que mide entre 0.9 y 1.4 pulgadas (2.3 y 3.6 centímetros) de largo. Las cucarachas florecen en Australia debido a sus climas subtropicales, y el país alberga cientos de especies.

Stefanie Lesser, capturadora de serpientes de Bathurst, declaró a la Australian Broadcasting Corp. que las especies exóticas de mayor tamaño se vendían probablemente como alimento rentable para reptiles, ya que su gran tamaño hacía necesarios menos insectos. Las autoridades instaron a los dueños de mascotas a buscar grillos o cucarachas de madera para alimentar a sus lagartos.

Tanto la cucaracha silbadora de Madagascar como la cucaracha dubia son ilegales en Australia. No se pueden mantener, criar ni vender legalmente, independientemente de cómo se hayan obtenido, según un comunicado del departamento.

Australia aplica estrictos controles de bioseguridad en sus fronteras para proteger a sus sectores agrícola y hortícola y a la fauna autóctona de las plagas. Quienes introduzcan de contrabando material animal, vegetal o de insectos no declarado o ilegal pueden ser multados con miles de dólares.

Las cucarachas exóticas “no han sido sometidas a una evaluación de riesgos medioambientales” y podrían propagar enfermedades o dañar la fauna autóctona, según el comunicado. Las autoridades advirtieron de la posibilidad de emprender acciones judiciales contra quienes fueran sorprendidos con los invertebrados.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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