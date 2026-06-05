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Sargento de Nueva Jersey es acusado de robar $10,000 en equipo a una fotoperiodista durante una protesta

Fue sorprendido con los objetos desaparecidos porque tenían un “air tag”

5 de junio de 2026 - 7:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una revisión posterior de la grabación de la cámara corporal de Brown le mostró “interactuando” con la bolsa en el lugar de la protesta, según la oficina del fiscal general. (Angelina Katsanis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK - Un sargento de la policía de Nueva Jersey ha sido acusado de robar $10,000 dólares en cámaras y otros equipos a un fotoperiodista que había resultado herido mientras cubría las decenas de protestas ante una cárcel de inmigrantes de Newark.

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Darryl Brown, sargento de la fiscalía del condado de Essex, fue sorprendido con los objetos desaparecidos después de que la fotoperiodista utilizara un dispositivo de seguimiento geográfico para rastrear su equipo perdido hasta su casa, según informó el jueves el fiscal general del estado.

La periodista Angelina Katsanis estaba cumpliendo un encargo para The Associated Press en el Delaney Hall el sábado por la noche cuando fue golpeada en la rodilla por una viga de madera durante un enfrentamiento entre la policía y los manifestantes.

Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California.Los manifestantes participaron en un tenso enfrentamiento con las autoridades en una de las fincas durante la operación.Un manifestante es asistido con leche en el rostro luego de que los agentes migratorios lanzaran gases lacrimógenos a la multitud.
1 / 13 | Redadas de ICE: unos 200 inmigrantes con estatus migratorio no definido fueron detenidos en California. Las autoridades federales de inmigración informaron el viernes que arrestaron a unos 200 inmigrantes sospechosos de encontrarse ilegalmente en el país en redadas realizadas un día antes en dos sitios de cultivo de cannabis en California. - Michael Owen Baker

Mientras se dirigía cojeando a una tienda médica para recibir atención, Katsanis dejó atrás su bolsa de equipo, marcada con su nombre e información de contacto. Cuando se le permitió volver a la zona, ya en silla de ruedas, la bolsa había desaparecido.

“Comprobé mi Airtag y en ese momento la bolsa ya estaba en una carretera bastante alejada”, recuerda Katsanis. “Enseguida tuve la sensación de que era la policía, porque éramos los únicos con acceso a esa zona”.

Mientras Katsanis recibía tratamiento en un hospital cercano, el Airtag localizó una vivienda en Sparta (Nueva Jersey) que, según la fiscalía, pertenecía a Brown. El dispositivo fue recuperado más tarde en el arcén de una carretera, a varios kilómetros de distancia de la casa de la que había sido sustraído inicialmente.

Una revisión posterior de la grabación de la cámara corporal de Brown le mostró “interactuando” con la bolsa en el lugar de la protesta, según la oficina del fiscal general. Una orden de registro ejecutada en su casa el miércoles encontró varios de los artículos desaparecidos, algunos con el nombre y el número de teléfono de Katsanis, según la denuncia.

Información para el abogado de Brown no estaba disponible de inmediato. Un mensaje dejado en un número de teléfono que aparece para Brown no fue devuelto inmediatamente. Brown se enfrenta a cargos de robo en tercer grado y ha sido suspendido sin sueldo, según la Oficina del Fiscal del Condado de Essex.

Katsanis, que ha recibido formación para cubrir entornos hostiles, declaró que el incidente la había dejado profundamente conmocionada.

“He pensado mucho en cómo se supone que los agentes están ahí para hacer cumplir la ley y protegernos y proteger la propiedad, y esto es exactamente lo contrario”, dijo.

El centro de detención se ha convertido en un punto álgido de las protestas contra las medidas migratorias del presidente Donald Trump, con frecuentes enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.

Estas manifestaciones se intensificaron en las últimas semanas cuando, según sus defensores, los detenidos iniciaron una huelga de hambre por las deficientes condiciones de vida en el centro, que cuenta con 1,000 camas. El gobierno federal ha negado las acusaciones de condiciones deficientes y ha acusado a los manifestantes de exacerbar las tensiones.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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