Se busca un congresista: votantes de Nueva Jersey exigen respuestas sobre la ausencia de Tom Kean Jr.

Westfield - Cuando los votantes de Nueva Jersey se reunieron esta semana para hablar con un legislador estatal sobre viviendas asequibles y nuevos centros de datos, había algo más en su mente, también. ¿Dónde está su congresista, el republicano Tom Kean Jr.?

“¿Qué se comenta?” preguntó Steve McCabe, un abogado jubilado de 80 años, a Jon Bramnick, senador estatal del Partido Republicano.

Bramnick no tenía respuesta para la inexplicable ausencia médica de Kean, que se ha prolongado durante casi tres meses. Pero contó a la audiencia cómo Kean odiaba perderse votaciones cuando servían juntos en la Legislatura, incluso si eso significaba conducir a través de una tormenta de nieve.

“Le dije: ‘Tom, deberíamos dar la vuelta’”, recuerda.

Ahora Kean ha faltado a más de 100 votaciones en el Congreso, y no se le ha visto ni en Washington ni en su distrito. Es un misterio político con consecuencias potencialmente nacionales: Kean representa a un distrito que figura entre los principales objetivos de los demócratas en su intento de retomar el control del Congreso.

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La oficina de Kean insiste en que sigue optando a la reelección. No se enfrenta a ningún rival en las primarias del martes, mientras que varios demócratas aspiran a la nominación de su partido.

Harrison Neely, asesor de campaña de Kean, dijo que el congresista estaba lidiando con una emergencia médica. Prometió que Kean sería transparente sobre el asunto y que volvería a una agenda completa “muy pronto”.

“Fue una emergencia, no se pueden planificar”, dijo Neely. “No hay un buen momento para esto”.

A Bramnick le parece que debe ser algo serio.

“Para él, no estar allí es un gran problema”, dijo.

“Le esperamos aquí pronto”

Kean representa al 7º Distrito del Congreso, una mezcla de suburbios y pequeñas ciudades. Incluye el campo de golf Bedminster del presidente Donald Trump.

A pesar de haber sido redibujado después del censo más reciente en 2021 para ser más favorable a los republicanos, el distrito ha oscilado entre los partidos en cada una de las dos últimas elecciones de mitad de período. El republicano Leonard Lance perdió ante el demócrata Tom Malinowski en 2018. Malinowski perdió ante Kean en 2022.

La última votación de Kean en la Cámara fue el 5 de marzo. Desde entonces, su ausencia ha llamado cada vez más la atención.

“Esperamos que vuelva pronto”, dijo recientemente el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson. “Va a ser totalmente transparente”.

Kean procede de una ilustre familia política. Su padre fue gobernador. Un antepasado suyo fue el primer dirigente de Nueva Jersey tras la declaración de independencia de Estados Unidos.

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El New Jersey Globe, un sitio web político local, dijo que recibió una llamada de Kean este mes. No explicó su estado, solo que “mis médicos confían en que estoy en vías de una recuperación total”.

McCabe, el votante que preguntó a Bramnick sobre Kean, dijo que quería una actualización después de leer las noticias sobre la ausencia del congresista.

“Espero que no esté enfermo”, dijo.

¿Qué pasa si Kean dimite?

Bruce Paterson, un ingeniero jubilado de 75 años de Garwood, se describió como un “demócrata normal, no como los demócratas locos que tienen hoy”. Asistió al ayuntamiento con Bramnick y piensa apoyar a Kean en las elecciones generales.

“Espero que vuelva”, dijo. “Quiero decir, ¿votaré por él? Probablemente solo porque necesitamos un buen equilibrio” en un estado dominado por los demócratas.

Otro votante preguntó a Bramnick si, en caso de que Kean dimitiera tras las primarias del martes, aceptaría la nominación republicana para el 7º Distrito. Si eso ocurriera, los líderes del partido en los condados del distrito celebrarían una convención para elegir a un sustituto.

Bramnick señaló repetidamente que Kean se presenta a la reelección y cuestionó si su propia candidatura encajaría bien en el actual Partido Republicano. Mientras que Bramnick ha criticado a Trump, incluso durante la fallida campaña de Bramnick para gobernador el año pasado, Kean ha abrazado al presidente y cuenta con su apoyo de manera prominente en las cuentas de redes sociales.

“No me considero el mayor fan de Donald Trump”, dijo Bramnick. “No creo que al Partido Republicano le interese enviar a Washington a alguien que pueda votar sí o no en función de lo que opine sobre el tema”.

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Los demócratas esperan entre bastidores

Algunos demócratas que se presentan a las primarias han criticado a Kean por no informar a sus electores de lo que está ocurriendo.

“Tom Kean desapareció del puesto”, dijo Michael Roth, antiguo funcionario de la Administración de Pequeñas Empresas.

Rebecca Bennett, expiloto de la Marina también en la carrera, deseó a Kean una pronta recuperación, pero criticó su historial en el Congreso, incluida la batalla por el dinero para un nuevo túnel ferroviario que conecte Nueva Jersey con la ciudad de Nueva York.

“No se le encontró por ninguna parte cuando se recortaron los fondos para el túnel Gateway, que es un proyecto de infraestructuras crítico en nuestro distrito”, dijo.

Los candidatos Tina Shah, médico de una unidad de cuidados intensivos, y Brian Varela, fundador de una agencia de marketing, también se han mostrado críticos con Kean durante los debates.

Kean, que cuenta con una ventaja en efectivo en este momento sobre sus posibles oponentes demócratas, todavía tiene tiempo antes de las elecciones de noviembre para conectar con los votantes, dijo Benjamin Dworkin, director del Instituto Rowan de Política Pública y Ciudadanía.

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