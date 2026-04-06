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Estados Unidos usó decenas de aviones en rescate de tripulación de aeronave derribada en Irán

De acuerdo a Donald Trump, muchos de los aviones utilizados eran para engañar

6 de abril de 2026 - 6:00 PM

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El rescate del piloto del F-15 ocurrió antes de que los iraníes pudieran organizar una búsqueda integral por su cuenta, pero localizar y traer de vuelta al oficial de sistemas de armas fue una labor aún más complicada. (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Estados Unidos recurrió a decenas de aeronaves, cientos de efectivos, tecnología secreta de la CIA y una dosis de artimañas para rescatar a dos tripulantes de un caza F-15E derribado en Irán, una misión arriesgada que el presidente estadounidense Donald Trump y sus asesores detallaron el lunes.

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Las fuerzas estadounidenses rescataron al piloto a las pocas horas de que el avión cayera el jueves, al enviar helicópteros, aviones de reabastecimiento en vuelo y cazas dentro de Irán tras confirmar su ubicación, afirmó Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El segundo aviador a bordo de la aeronave —el oficial de sistemas de armas— fue rescatado casi dos días después.

Un A-10 Warthog, el avión de ataque que fue el principal responsable de mantener el contacto con el piloto en tierra, recibió impactos de fuego enemigo mientras enfrentaba a fuerzas iraníes, indicó el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto.

El A-10 “no podía aterrizar”, les dijo Caine a los periodistas, pero el piloto siguió combatiendo antes de volar a un país amigo y eyectarse. Fue rescatado rápidamente y se encuentra bien, agregó Caine.

El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán.Tres horas después, dio la orden de lanzar la operación "Furia Épica", que eliminaría a muchos de los principales líderes del país, incluido el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y varios mandos militares. Trabajadores de emergencia de la Media Luna Roja iraní utilizando una excavadora para retirar los escombros de un edificio residencial que fue alcanzado en un ataque estadounidense-israelí en Teherán, Irán.
1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews

El rescate del piloto del F-15 ocurrió antes de que los iraníes pudieran organizar una búsqueda integral por su cuenta, pero localizar y traer de vuelta al oficial de sistemas de armas fue una labor aún más complicada.

El oficial, que iba en el asiento trasero del F-15 que volaba con el indicativo Dude-44 Bravo, resultó herido, pero siguió su entrenamiento para alejarse lo más posible del lugar del accidente. Logró escalar terreno montañoso y esconderse dentro de una cueva o una grieta. Se comunicó con las fuerzas estadounidenses el sábado.

Cuando un avión se estrella en territorio hostil, “todos se dirigen directamente a ese sitio; uno quiere estar lo más lejos posible”, manifestó Trump.

El director de la CIA, John Ratcliffe, señaló que la agencia utilizó “tecnologías que ningún otro servicio de inteligencia” posee para localizar al aviador. Al mismo tiempo, la CIA puso en marcha una operación de engaño para despistar a los iraníes, que también intentaban encontrarlo.

Ratcliffe afirmó que la operación de búsqueda y rescate fue “comparable a buscar un solo grano de arena en medio de un desierto”.

La CIA declinó responder el lunes a preguntas sobre el tipo de tecnología utilizada para localizar al militar.

Protegidos por una “armada aérea” de drones, aeronaves de ataque y más, los rescatistas avanzaron el domingo para recoger al oficial de armas y llevarlo de regreso a casa.

Muchas de las decenas de aeronaves que formaron parte de la operación estaban allí para el engaño, sostuvo Trump.

“Los estábamos llevando por todas partes, y gran parte de eso fue un ardid”, expresó Trump. “Queríamos que pensaran que estaba en un lugar diferente”.

Funcionarios de seguridad nacional en Washington coordinaron por teléfono y mantuvieron la línea abierta durante casi dos días seguidos.

“Desde el momento en que nuestros pilotos cayeron, nuestra misión fue inquebrantable”, declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth. “La llamada nunca se cortó. La reunión nunca se detuvo, la planificación nunca cesó”.

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