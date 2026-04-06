Trump amenaza a Irán con destruir “todo” el país si no reabre el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes sus amenazas de destruir infraestructuras civiles de Irán y advirtió que podría arrasar “todo el país” el martes si Teherán no reabre el tráfico por el estrecho de Ormuz.

Trump impuso como plazo límite la noche del martes para que las autoridades iraníes vuelvan a abrir este paso clave de la región del Golfo, una vía marítima por donde transitaba un 20% de las exportaciones de petróleo antes de la guerra.

“Todo el país podría ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría muy bien ser la de mañana (martes)”, afirmó el mandatario en una rueda de prensa. Después, dijo que Estados Unidos puede arrasar todos los puentes y plantas energéticas en “cuatro horas.

En medio de las amenazas, Trump afirmó que la propuesta de un alto el fuego de 45 días con Irán es un “paso muy significativo” pero “no es suficiente”.

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Por su parte, Irán rechazó una propuesta de cese al fuego tras 38 días de guerra con Estados Unidos e Israel, porque insistió en “la necesidad de poner fin definitivamente al conflicto”, reportó la agencia estatal iraní Irna.

1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews 1 / 84 A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. Mehrnews Compartir

Un día antes de que expire el plazo, Israel bombardeó dos complejos petroquímicos iraníes, entre ellos la mayor instalación gasística del país, una operación que, según el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, supuso un “duro golpe económico” para la república islámica.

Ni Trump ni Irán dieron precisiones sobre la propuesta, pero antes de la declaración del mandatario estadounidense, el portavoz del ejército iraní, Mohamad Akraminia, afirmó que su país continuará la guerra mientras las autoridades políticas “lo consideren oportuno”.

El conflicto, desencadenado el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha causado miles de muertos y provocado una escalada de los precios del petróleo que sacudió la economía mundial.

Irán prometió represalias “más devastadoras” si Trump lleva a cabo su amenaza de destruir puentes y centrales eléctricas iraníes.

“Crímenes de guerra”

Ante las amenazas de que Estados Unidos pueda atacar infraestructuras civiles, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, denunció posibles “crímenes de guerra”.

Trump desestimó las advertencias de que atacar infraestructuras civiles sea contrario al derecho internacional.

“No estoy preocupado por ello. Lo que es un crimen de guerra es permitir a un país enfermo, con líderes dementes, poseer un arma nuclear”, declaró a periodistas en la Casa Blanca.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron el lunes que un ataque israelí mató al amanecer a su jefe de inteligencia, el general Majid Jademi, y prometieron represalias en el marco de su operación “Venganza aplastante”.

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1 / 14 | Isla de Jarg: la “joya de la corona” de Irán atacada por Estados Unidos. Estados Unidos atacó la madrugada del sábado la isla iraní de Jarg, que a pesar de su reducido tamaño de 20 kilómetros es el centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica. - - 1 / 14 Isla de Jarg: la “joya de la corona” de Irán atacada por Estados Unidos Estados Unidos atacó la madrugada del sábado la isla iraní de Jarg, que a pesar de su reducido tamaño de 20 kilómetros es el centro neurálgico de la industria petrolera de la República Islámica. - Compartir

Sin esperar al miércoles, Israel afirmó haber golpeado el complejo petroquímico de South Pars, situado en Asaluyeh, en la costa del Golfo, donde los medios locales informaron de múltiples explosiones.

A mediados de marzo, Israel ya había atacado las instalaciones de South Pars, la reserva de gas conocida más grande del mundo, que se extiende entre Irán y Catar.

Las autoridades iraníes reportaron poco después un ataque a una segunda planta petroquímica situada en Marvdasht, en el sur de Irán, que dejó “daños menores”.

“Las dos instalaciones, que en conjunto representan aproximadamente el 85% de las exportaciones petroquímicas de Irán, quedaron fuera de servicio”, afirmó el ministro de Defensa israelí.

EEUU utilizó más de 170 aeronaves para rescatar a pilotos en Irán

Trump ofreció este lunes algunos detalles sobre la operación estadounidense para rescatar a dos pilotos de un caza F-15E derribado en Irán el viernes y afirmó que se utilizaron 170 aeronaves militares.

En paralelo al operativo militar, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a cabo una “operación de desinformación” para sembrar confusión en Irán donde los pilotos eran buscados sin descanso.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En Israel, los rescatistas anunciaron haber recuperado los cadáveres de las cuatro personas desaparecidas entre los escombros de un edificio residencial en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, tras el impacto de un misil iraní el domingo.

El ejército israelí dijo haber llevado a cabo una nueva serie de ataques contra Teherán.

Según los medios iraníes, también se produjeron varios ataques en barrios residenciales de Teherán, donde ocho hospitales tuvieron que ser evacuados.

Irán continuó sus ataques contra los países del Golfo. Kuwait reportó un ataque con misiles y drones que dejó seis heridos, y Emiratos Árabes Unidos informó de un herido por la caída de restos de drones interceptados por la defensa antiaérea.

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