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Anuncian cambios en las reválidas de Derecho General y Notarial

Las últimas enmiendas a las Tabla de Especificaciones de ambos exámenes fueron en noviembre de 2023

24 de mayo de 2026 - 7:07 PM

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Las enmiendas tienen vigencia inmediata y ya se ven reflejadas en el documento que se encuentra en línea en el Poder Judicial. (teresa.canino@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía y la Notaría enmendó la Tabla de Especificaciones de la Reválida de Derecho Notarial y presentó una nueva tabla en la Reválida de Derecho General sobre la materia de Conducta Profesional para incorporar las nuevas reglas que regulan la profesión legal.

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Las tablas de especificaciones sirven como guía de estudio al presentar los temas, subtemas y conceptos legales que serían examinados.

Según la resolución emitida por el director ejecutivo de la Junta Examinadora, Héctor Rodríguez Mulet, con fecha del 19 de mayo, la nueva tabla en la Reválida General será en la materia de Conducta Profesional, pero se incluyeron enmiendas en las materias de Derecho Constitucional, Derecho Registral Inmobiliario, Obligaciones y Contratos (Contratos Especiales), Procedimiento Civil y Responsabilidad Civil Extracontractual.

“Las tablas de especificaciones de las demás materias de la Reválida de Derecho General se mantienen vigentes, según fueron aprobadas anteriormente por la Junta Examinadora”, lee la resolución.

Las enmiendas tienen vigencia inmediata y ya se ven reflejadas en el documento que se encuentra en línea en el Poder Judicial.

Las últimas enmiendas aprobadas en la Revalida General fueron en noviembre 2023, cuando hubo cambios en las tablas de las materias de Derecho de Familia, Derecho de Sucesiones y Obligaciones y Contratos (Contratos Especiales).

Puede ver la resolución y las Tablas de Especificaciones enmendadas aquí:

Resolucion Enmienda Tablas de Especificaciones General y Notarial Mayo 2026 by El Nuevo Día

Tabla de Especificaciones de Reválida de Derecho General by El Nuevo Día

Tags
ReválidaRama Judicial
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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