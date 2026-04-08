Irán accede a cese al fuego por las próximas dos semanas propuesto por Estados Unidos

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó, a solo minutos de concluir el plazo dado por Donald Trump, que aceptó un cese al fuego de dos semanas en la guerra.

El ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, Seyed Abbas Araghchi, indicó, en declaraciones escritas publicadas por Trump en su red social Truth Social, que el gobierno aceptará el cese al fuego si se suspenden los ataques contra Irán.

Abbas Araghchi añadió que Irán reabrirá el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo por las próximas dos semanas “en coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y tomando en consideración limitaciones técnicas”.

“Se enfatiza que esto no significa el fin de la guerra”, reportó, por su parte, The Associated Press tras recibir un comunicado del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. “Mantenemos la mano en el gatillo y, si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza”.

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El presidente estadounidense declaró, en una publicación previa en su red social, que aceptaría un cese al fuego de dos semanas si Irán aceptaba reabrir el estrecho de Ormuz de manera “inmediata, segura y completa”.

“Tras sostener conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y su mariscal Asim Munir, luego de su pedido de posponer la fuerza destructiva que enviaría esta noche a Irán, y sujeto a que la República Islámica de Irán acepte reabrir el estrecho de Ormuz de inmediato, completamente y con seguridad, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán por un periodo de dos semanas”, escribió Trump en su red social poco antes de las 8:00 p.m.

Precisamente, Trump indicó que Irán tendría hasta las 8:00 p.m. de hoy, martes, para reabrir el estrecho de Ormuz o enfrentar bombardeos a infraestructura civil como puentes, centrales eléctricas y otros objetivos.

“La razón es que ya hemos alcanzado, e incluso, excedido todos los objetivos militares, y estamos bastante adelantados en un acuerdo definitivo de paz a largo plazo con Irán y en Oriente Medio. Recibimos de Irán una propuesta de diez puntos, y pienso que es una base de la cual podemos negociar”, añadió Trump.

La última amenaza de Trump sobre la guerra con Irán alcanzó un nuevo extremo hoy, cuando advirtió que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás”, si Irán no llegaba a un acuerdo que incluyera la reapertura del vital estrecho de Ormuz

Los comentarios anteriores del presidente republicano fueron rápidamente condenados por los demócratas, algunos partidarios de “Make America Great Again” que desde entonces se han distanciado de Trump, y el primer papa estadounidense.

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En cuestión está otro punto señalado por los iraníes: “la retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases y puntos de despliegue en la región”.

Estados Unidos ha mantenido una red de bases militares a través del golfo Pérsico durante décadas tras la Guerra del Golfo de 1991 con Irak.

Las bases han sido el principal garante de la seguridad de la región y han proporcionado protección a los Estados árabes del Golfo, ricos en energía.

Sin embargo, Irán no definió lo que entendía por “fuerzas de combate”, lo que podría dar margen de maniobra para la permanencia de esas bases.

Pero cualquier reducción del número de tropas en la región podría enfadar a los Estados árabes del Golfo, que han sufrido semanas de guerra.

No está claro si Irán aflojará su control

El ministro de Asuntos Exteriores iraní afirma que se permitirá el paso de barcos a través del estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico, durante las próximas dos semanas bajo la coordinación del ejército iraní.

Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial transita por el estrecho en tiempos de paz.

Araghchi escribió en un comunicado que: “Durante un período de dos semanas, el paso seguro a través del Estrecho de Ormuz será posible mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y con la debida consideración de las limitaciones técnicas.”

Antes de la guerra, no había “limitaciones técnicas”. Más de 100 barcos al día surcaban las aguas territoriales iraníes y omaníes en un sistema de tráfico que duraba décadas.

Pero cualquier reducción del número de tropas en la región podría enfadar a los Estados árabes del Golfo, que han sufrido semanas de guerra.

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La explicación de Irán sobre su plan de 10 puntos dice que el estrecho de Ormuz estaría sujeto a un “paso regulado”

La explicación iraní del plan de 10 puntos incluía su afirmación de que el Estrecho de Ormuz sería objeto de un “paso regulado ... bajo la coordinación de las Fuerzas Armadas de Irán”.

Añadió que “conferiría así a Irán una posición económica y geopolítica única”. También recibiría un alivio total de las sanciones.

Estas condiciones supondrían un extraordinario paso atrás por parte de Estados Unidos tras 47 años de hostilidades con Irán, desde la Revolución Islámica de 1979.

1 / 13 | Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. - Julia Demaree Nikhinson 1 / 13 Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. Julia Demaree Nikhinson Compartir

Irán dice que su aceptación de un alto el fuego no significa el fin de la guerra

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán declaró el miércoles que había aceptado un alto el fuego de dos semanas en la guerra.

Su declaración afirmaba que negociaría con Estados Unidos en Islamabad a partir del viernes.

“Se hace hincapié en que esto no significa la terminación de la guerra”, decía la declaración. “Nuestras manos permanecen en el gatillo, y en caso de que el enemigo cometa el más mínimo error, será respondido con toda su fuerza”.

Trump dice que las conversaciones con funcionarios paquistaníes le ayudaron a tomar la decisión de retrasar la campaña de bombardeos

En su publicación en las redes sociales, Trump dijo que decidió retrasar una ampliación de los ataques estadounidenses “basándose en conversaciones” con el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, y el general Asim Munir, el poderoso jefe del ejército de Pakistán.

Sharif, en un post en la plataforma social X a primera hora del martes, instó a Trump a ampliar su plazo dos semanas para permitir que avance la diplomacia. Pakistán ha liderado las negociaciones.

Sharif utilizó el mismo puesto para pedir a Irán que abriera el estrecho de Ormuz durante dos semanas.

El segundo mandato de Trump se ha definido en gran medida por su afán de lanzar amenazas intimidatorias

Y luego retirarse si se produce una reacción violenta, un fenómeno que sus críticos han bautizado como “Trump siempre se acobarda”, o TACO.

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El Presidente dio marcha atrás en muchos de los aranceles del “Día de la Liberación” que anunció por primera vez en abril de 2025, después de que los mercados financieros se desbocaran.

También abandonó en gran medida las amenazas de imponer elevados gravámenes a muchos productos importados de China, México, la Unión Europea y Canadá, entre otros socios comerciales.

Tal vez el ejemplo más espectacular se produjo durante una reunión de enero del Foro Económico Mundial en Davos, donde Trump insistió en que quería que Estados Unidos obtuviera Groenlandia “incluido el derecho, el título y la propiedad”, solo para cambiar de rumbo y abandonar su amenaza de imponer aranceles generalizados a Europa para presionar su caso.

Trump dice que Irán ha propuesto un plan de paz de 10 puntos “viable” que podría ayudar a poner fin a la guerra

El presidente añadió en su mensaje en las redes sociales que Irán ha presentado “una base viable sobre la que negociar.”

“Casi todos los diversos puntos de discordia del pasado han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá finalizar y consumar el Acuerdo”, dijo Trump en el post.

Trump dice que se retracta de sus amenazas de ampliar los ataques

El presidente dice que eso incluye una serie de puentes, centrales eléctricas y otros objetivos civiles, siempre que Irán esté dispuesto a un alto el fuego de dos semanas y a reabrir el estrecho de Ormuz.

En un post en sus redes sociales el martes por la noche, Trump dijo que Irán podría aceptar “la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz” y dijo que entonces “suspendería los bombardeos y ataques a Irán por un período de dos semanas.”

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Desde que comenzó la guerra en febrero, Trump ha fijado una serie de plazos amenazando con una escalada del conflicto, solo para dar marcha atrás justo antes de que expire.

Irán amenaza con dejar a EEUU y sus aliados sin petróleo y gas ‘durante años’

El portavoz del mando militar conjunto de Irán hizo la advertencia en una declaración en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Ebrahim Zolfaghari afirmó que Irán intensificará sus ataques contra las infraestructuras militares, de seguridad y económicas de Israel y contra los “centros relacionados con” Estados Unidos en la región.

Zolfaghari afirmó que los continuos ataques de Irán contra las infraestructuras de Estados Unidos y sus aliados tienen como objetivo privarles de los suministros de petróleo y gas de la región “durante muchos años” y “obligarles a abandonar” Oriente Próximo.

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La Casa Blanca insiste en que Trump está con los civiles inocentes en Irán

Así se desprende de una declaración de la portavoz Anna Kelly en respuesta a las críticas que han recibido los comentarios del presidente.

“Como ha dicho el presidente Trump, Irán nunca puede tener un arma nuclear, y el pueblo iraní da la bienvenida al sonido de las bombas porque significa que sus opresores están perdiendo”, dice el comunicado.