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JD Vance bromea y dice que la primera propuesta de paz de Irán se redactó “con ChatGPT”

El vicepresidente agregó que ha estado involucrado en las negociaciones con el Estado Islámico, mediadas por Pakistán

8 de abril de 2026 - 5:49 PM

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Vice President JD Vance speaks to reporters before boarding Air Force Two to return to Washington, at Budapest Ferenc Liszt International Airport in Budapest, Hungary, Wednesday, April 8, 2026. (Jonathan Ernst/Pool via AP) (Jonathan Ernst)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington-El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance bromeó este miércoles al asegurar que la primera propuesta de paz de Teherán y afirmó que los primeros diez puntos del plan “parecen redactados con ChatGPT”.

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En una rueda de prensa antes de subir a su avión en Budapest, Vance cargó contra la difusión de una primera propuesta de paz Irán compuesta por 10 puntos, diciendo que él y el enviado especial para Oriente Medio de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, “la tiraron a la basura” porque pensaron que “fue redactada con ChatGPT”.

El vicepresidente JD Vance habla con los periodistas antes de abordar el Air Force Two para regresar a Washington, en el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest, Hungría, el miércoles 8 de abril de 2026. (Jonathan Ernst/Pool vía AP)
El vicepresidente JD Vance habla con los periodistas antes de abordar el Air Force Two para regresar a Washington, en el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest, Hungría, el miércoles 8 de abril de 2026. (Jonathan Ernst/Pool vía AP) (Jonathan Ernst)

El vicepresidente agregó que ha estado involucrado en las negociaciones con el Estado Islámico, mediadas por Pakistán, y que Teherán les ha planteado tres propuestas distintas para conseguir un acuerdo definitivo que ponga fin a las hostilidades que iniciaron el 28 de febrero Estados Unidos e Israel.

Teherán presentó el lunes el primer plan al que se refirió hoy Vance y que constaba de 10 puntos, entre ellos el fin de las hostilidades contra Irán y sus aliados en la región, un protocolo de paso seguro por el estrecho de Ormuz -que Irán ha mantenido parcialmente cerrado tras el arranque de la guerra-, la retirada de tropas estadounidenses enviadas a Oriente Medio o el levantamiento sanciones internacionales.

La Casa Blanca aseguró hoy que la propuesta que Washington aceptó ayer para imponer un alto el fuego de dos semanas es una propuesta diferente y condensada que aparentemente no obliga al Pentágono a retirar a los miles de soldados que ha desplegado en la región.

Vance fue preguntado acerca de la acusación iraní lanzada hoy contra la Administración Trump de haber violado el alto al fuego mediante los ataques israelíes sobre Libano y dijo que Washington “nunca” hizo la promesa de que no se atacaría este territorio.

“Realmente me pregunto qué tan bien entiende el inglés porque hay cosas que dijo que, francamente, no tenían sentido en el contexto de las negociaciones que hemos tenido”, dijo Vance en referencia a las acusaciones vertidas por el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Ghalibaf.

El vicepresidente JD Vance habla con los periodistas antes de abordar el Air Force Two para regresar a Washington, en el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest, Hungría, el miércoles 8 de abril de 2026. (Jonathan Ernst/Pool vía AP)
El vicepresidente JD Vance habla con los periodistas antes de abordar el Air Force Two para regresar a Washington, en el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest, Hungría, el miércoles 8 de abril de 2026. (Jonathan Ernst/Pool vía AP) (Jonathan Ernst)

Previamente, Ghalibaf acusó a Estados Unidos de violar varios puntos del alto el fuego, al denunciar ataques en territorio libanés y otras acciones que, a su juicio, contradicen los términos planteados por Teherán.

De acuerdo con Vance, Israel se ha comprometido a “regularse” respecto a los ataques sobre el Libano para que las negociaciones de paz tengan éxito.

Irán y Estados Unidos acordaron el martes una tregua de dos semanas condicionada a la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y tienen previsto reunirse a final de semana en Islamabad para negociar un fin al conflicto.

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