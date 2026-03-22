Los demócratas agudizan sus críticas a JD Vance como posible sucesor de Donald Trump en el 2028

Fairfield, Ohio - Aunque el presidente Donald Trump es el principal némesis del Partido Demócrata, algunos de los líderes más ambiciosos del partido miran cada vez más allá de él y al vicepresidente JD Vance.

En el último ejemplo, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, viajó al condado natal de Vance en Ohio, donde el sábado por la noche dijo que el vicepresidente había abandonado las comunidades sobre las que escribió en las memorias que le hicieron famoso.

Beshear dijo que “Hillbilly Elegy”, que detallaba la dura educación de Vance, había “traficado con estereotipos manidos”.

“Su libro ‘Hillbilly Elegy’ era en realidad odio hillbilly”, dijo el gobernador en un acto demócrata de recaudación de fondos en el condado de Butler. “Es turismo de pobreza, porque él no es de los Apalaches”.

El ataque frontal no solo fue una señal de las posibles aspiraciones presidenciales del propio Beshear, sino también un reflejo de la condición de Vance como el heredero republicano aparente de la coalición que eligió a Trump dos veces para la Casa Blanca.

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“Cada día que pasa, nos acercamos más al día en que Donald Trump ya no sea presidente. Y tenemos que prepararnos para ese día”, dijo Lis Smith, estratega demócrata. “Ahora mismo, JD Vance es un claro favorito para la candidatura de 2028. Y por eso deberíamos empezar a definirlo -no en 2027, ni en 2028- sino hoy”.

El portavoz de Vance, Taylor Van Kirk, rechazó las críticas de Beshear.

“Cada vez que Andy Beshear ataca al vicepresidente para intentar hacerse publicidad, acaba humillándose en el proceso, pero quizá eso sea algo que le va...”, dijo.

Un rival para los aspirantes demócratas

El representante Ro Khanna, de California, fue uno de los primeros demócratas que empezó a centrarse en Vance el año pasado. Khanna se detuvo en el City Club de Cleveland y en la Universidad de Yale, donde él y Vance estudiaron Derecho, y pronunció discursos en los que intentó presentar a Vance como más extremista que Trump.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, otro posible aspirante presidencial en 2028, señaló a Vance en noviembre mientras argumentaba que la administración Trump no se preocupaba por los trabajadores.

“Al menos con Donald Trump, es transparente al respecto”, dijo Shapiro. “JD Vance es un farsante total”.

Algunos demócratas se han unido en torno al gobernador de California, Gavin Newsom, como candidato fuerte por su agresiva estrategia para perseguir a los republicanos.

Acuñó el apodo de “JD ‘Just Dance’ Vance” en las redes sociales, y se ha burlado del aspecto del vicepresidente, diciendo que a Vance “le creció la barba y perdió la columna vertebral”.

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Smith, el estratega que dirigió la campaña presidencial de Pete Buttigieg en 2020 y todavía trabaja con el exsecretario de Transporte de la administración Biden, dijo que cada línea de crítica a Vance es una audición.

“Definitivamente, enfrentarse a Vance tiene valor para mostrar a los demócratas que yo podría estar en el escenario del debate contra él”, dijo Smith.

Vance invoca a menudo sus raíces obreras

El vicepresidente nació y creció en Middletown, en el condado de Butler, y saltó a la fama con la publicación de “Hillbilly Elegy” en 2016. El libro le granjeó a Vance una reputación como alguien que podía ayudar a explicar el atractivo de Trump en la América media, especialmente entre los votantes blancos rurales de clase trabajadora que ayudaron a Trump a ganar la presidencia.

Vance llevó esa reputación al Senado de Estados Unidos, ganando las elecciones en 2022, y más tarde a la vicepresidencia. Es probable que esos mismos antecedentes sean fundamentales para cualquier futura candidatura presidencial, y es precisamente lo que los demócratas están tratando de socavar ahora.

1 / 53 | Trump, JD Vance y Elon Musk: figuras de MAGA y simpatizantes se despiden de Charlie Kirk. Personas hicieron fila desde temprano para asistir al homenaje al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. - Jae C. Hong 1 / 53 Trump, JD Vance y Elon Musk: figuras de MAGA y simpatizantes se despiden de Charlie Kirk Personas hicieron fila desde temprano para asistir al homenaje al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Jae C. Hong Compartir

En la recaudación de fondos demócrata del sábado, la mera mención del nombre de Vance provocó un coro de abucheos entre el público.

“No creo que tenga la magia que todo el mundo busca en Trump”, dijo Theresa Vacheresse, una médica jubilada y propietaria de un negocio que asistió al evento. “Creo que cuando Trump no esté, los demócratas podrían tener una oportunidad. Dios mío, eso espero”.

La atención prestada a Vance no es inusual en el caso de un vicepresidente ampliamente considerado como un posible futuro candidato, especialmente un tan joven como Vance, de 41 años. Los republicanos persiguieron a Kamala Harris al principio de su mandato bajo la presidencia de Joe Biden para socavar su futuro político.

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Jamal Simmons, director de comunicaciones de Harris en 2022 y 2023, dijo que los vicepresidentes pueden ser vulnerables.

“El partido está hecho para defender al presidente más que al vicepresidente”, dijo. “El vicepresidente va por libre, para defenderse y encontrar amigos donde pueda”.

Los republicanos, incluido Vance, vincularon con frecuencia a Harris con algunas de las cuestiones políticamente más difíciles de la administración demócrata, como la inmigración y la seguridad fronteriza.

“Ser vicepresidente es una bendición mixta”, dijo David Axelrod, que fue uno de los principales asesores del presidente demócrata Barack Obama. “A menudo no tienes los activos del presidente, pero heredas todo su historial. Lo bueno, lo malo y lo feo”.

Beshear ha tenido éxito en el país de Trump

Beshear es el raro demócrata que lidera un estado rojo, y se está posicionando como alguien que puede llegar a los votantes que han desconectado de su partido.

Dijo que los demócratas pueden “recuperar a esos votantes con los que JD Vance se muestra tan condescendiente” si se centran en las necesidades básicas de los estadounidenses, como una sanidad asequible y la seguridad pública.

“Tenemos que empezar a hablar con la gente y no a ellos”, dijo. “Así es como gané condados en el este de Kentucky que normalmente votan a los republicanos por amplios márgenes, incluido el condado de Breathitt. Ese es el condado del que JD Vance pretende ser. Donald Trump lo ganó por 59 puntos. Yo lo gané por 22 puntos el año anterior”.

El público parecía encantado con el mensaje de Beshear.

“Creo que es de primera categoría”, dijo Mark Kaplan, que vive en el condado de Butler. “Lo que tiene es compasión, empatía, carisma e intelecto, pero también tiene los pies en la tierra”.

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