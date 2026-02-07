Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hombre de Ohio acusado de amenazar de muerte al vicepresidente JD Vance enfrenta cargos

El residente de Toledo está acusado además de poseer material de abuso infantil

7 de febrero de 2026 - 3:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha Vance, animan al equipo estadounidense durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia. (Ashley Landis)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un hombre de Ohio ha sido acusado de amenazar de muerte al Vicepresidente JD Vance mientras visitaba su estado natal el mes pasado. Pero el abogado del hombre dijo que su salud hace poco probable que hubiera sido capaz de llevar a cabo la amenaza.

Además del cargo por amenazar a Vance, los fiscales también acusaron a Shannon Mathre de poseer archivos digitales que mostraban abusos sexuales a menores y que fueron descubiertos durante la investigación. Ese segundo cargo conlleva una pena potencial mucho más dura, de hasta 20 años de prisión. El cargo relacionado con las amenazas podría conllevar una pena máxima de cinco años.

El abogado Neil McElroy dijo que los problemas de salud de Mathre habrían sido evidentes para cualquiera en la sala el viernes cuando se declaró inocente de los cargos, por lo que no cree que el cargo de amenaza tenga sentido.

McElroy dijo que no podía comentar sobre el cargo relacionado con la posesión de archivos de abuso sexual infantil porque los fiscales aún no han proporcionado ningún detalle sobre eso en esta etapa temprana del caso.

“Cualquiera que pase algún tiempo en una habitación con el Sr. Mathre o que conozca su estado -físico, mental- puede ver que es una farsa”, dijo McElroy. Se negó a entrar en detalles sobre los problemas de salud de Mathre, pero el abogado dijo que Mathre tiene “algunas discapacidades mentales y una variedad de otras condiciones”.

Aun así, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el Servicio Secreto se tomaron muy en serio la amenaza después de que Mathre dijera: “Voy a averiguar dónde va a estar (el vicepresidente) y usaré mi pistola automática M14 para matarlo”.

Personas hicieron fila desde temprano para asistir al homenaje al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.El servicio conmemorativo para Kirk, a quien Trump atribuye un papel decisivo en su victoria electoral de 2024, convocaría a decenas de miles de personas, incluyendo al vicepresidente JD Vance, altos funcionarios de la Casa Blanca y jóvenes conservadores influenciados por el polémico líder de 31 años.Walt Nauta, asistente personal del presidente Donald Trump, a la izquierda, y Daniel Torok, fotógrafo principal de la Casa Blanca, cargan documentos al llegar a la Base Aérea Luke.
1 / 53 | Trump, JD Vance y Elon Musk: figuras de MAGA y simpatizantes se despiden de Charlie Kirk. Personas hicieron fila desde temprano para asistir al homenaje al activista conservador Charlie Kirk, el domingo 21 de septiembre de 2025, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. - Jae C. Hong

La acusación presentada ante el tribunal no ofrece muchos detalles sobre la amenaza o las imágenes que supuestamente poseía, pero el Servicio Secreto dijo que la investigación fue más allá de la amenaza en línea para examinar también las acciones y el comportamiento de Mathre. El teléfono Samsung de este toledano de 33 años fue incautado el 21 de enero como parte de la investigación.

“Nuestros abogados están persiguiendo enérgicamente esta repugnante amenaza contra el vicepresidente Vance”, dijo la fiscal general Pamela Bondi en un comunicado. “Pueden esconderse detrás de una pantalla, pero no pueden esconderse de este Departamento de Justicia”.

David M. Toepfer, fiscal del distrito norte de Ohio, dijo que “las amenazas hostiles y violentas contra el Vicepresidente, o cualquier otro funcionario público, no se tolerarán en nuestro distrito”.

Otro hombre de Ohio fue acusado el mes pasado después de que, según las autoridades, rompiera las ventanas de la casa de Vance en Ohio poco después de que el Vicepresidente regresara a Washington tras una visita de fin de semana a Ohio.

El Servicio Secreto detuvo a William D. DeFoor, de 26 años, cuando huía de la casa de Vance el 5 de enero. Vance se encuentra actualmente en Milán, Italia, asistiendo al inicio de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El agente del Servicio Secreto encargado de la oficina de Toledo, Matthew Schierloh, dijo que en este país debería haber tolerancia cero para cualquier tipo de violencia política.

“La seguridad y protección de quienes protegemos es primordial en todo lo que hacemos”, declaró Schierloh. “Gracias a miembros vigilantes del público y a la tenaz labor de nuestros agentes especiales, se llevó a cabo una exhaustiva investigación conjunta que dio como resultado la detención de un acusado de proferir amenazas contra el Vicepresidente”.

JD VanceOhioDonald TrumpAbuso sexualAmenazasServicio Secreto de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
