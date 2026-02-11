JD Vance publicó y luego borró un mensaje que hacía referencia al “genocidio armenio”: ¿por qué es importante la frase?

El equipo del vicepresidente JD Vance publicó y luego borró un mensaje en las redes sociales sobre la visita del republicano a un monumento en homenaje a los armenios de principios del siglo XX asesinados por el Imperio Otomano.

La cuestión era que el post utilizaba el término “genocidio armenio”, una designación que el gobierno estadounidense históricamente no ha utilizado para lo ocurrido, con una notable excepción por parte de la administración de Joe Biden. La Casa Blanca lo achacó a un error del personal.

He aquí algunas preguntas y respuestas sobre lo que esto significa, lo que el propio Vance dijo y lo que no dijo, y por qué es importante.

¿Qué fue a ver Vance a Armenia?

Vance visitó un lugar llamado Memorial del Genocidio Armenio, monumento nacional oficial de Armenia, que recuerda a sus ciudadanos muertos bajo el brutal control del Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial.

El post inicial en la cuenta oficial X de Vance decía que visitaba el memorial “para honrar a las víctimas del genocidio armenio”. Fue sustituido por un segundo post que mostraba lo que escribió en el libro de visitas, así como un clip del vicepresidente y Usha Vance depositando flores en el memorial.

Vance, el primer vicepresidente de Estados Unidos en visitar Armenia, se encontraba en el país como parte del seguimiento de la administración Trump a un acuerdo mediado por Estados Unidos destinado a poner fin a un conflicto de décadas entre Armenia y Azerbaiyán, donde Vance viajó más tarde el martes.

¿Por qué es importante la elección de palabras?

“Genocidio” es un término tenso y jurídicamente distinto que los gobiernos nacionales, los organismos internacionales y las organizaciones de medios de comunicación utilizan con cautela.

En 1948, las Naciones Unidas definieron el genocidio “como ciertos actos, enumerados en el Artículo II, cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”, según la interpretación del Departamento de Estado de Estados Unidos.

No se cuestiona que muchos miles de ciudadanos armenios, en su mayoría cristianos, murieran bajo las órdenes del Comité de Unión y Progreso que dirigía el gobierno musulmán de Constantinopla, hoy Estambul.

El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos calcula que murieron “al menos 664,000 personas y posiblemente hasta 1.2 millones”.

Pero el gobierno estadounidense históricamente no ha reconocido lo ocurrido como un “genocidio” por miedo a enemistarse con Turquía, un aliado clave de Estados Unidos en la región. En 2021, el entonces presidente Joe Biden reconoció formalmente que las matanzas y deportaciones sistemáticas de cientos de miles de armenios a manos de las fuerzas del Imperio Otomano formaban parte de un “genocidio”.

Turquía reaccionó entonces con furia. El ministro de Asuntos Exteriores dijo que su país “no recibirá lecciones sobre nuestra historia de nadie”.

Las personas de ascendencia armenia recuerdan a las víctimas con monumentos conmemorativos y un día anual de recuerdo que se celebra en todo el mundo, incluido Estados Unidos.

¿Qué dijo el propio Vance?

El martes se preguntó a Vance específicamente sobre su visita al monumento y si estaba “reconociendo” el genocidio.

Evitó utilizar la palabra y dijo que había ido a “presentar mis respetos” por invitación de su anfitrión, el primer ministro armenio Nikol Pashinyan, y de su gobierno.

“Dijeron que se trataba de un lugar muy importante para nosotros y, obviamente, soy el primer vicepresidente (de Estados Unidos) que visita Armenia”, declaró Vance. “Nos pidieron que visitáramos el lugar. Obviamente, es algo muy terrible que ocurrió hace poco más de cien años y algo que es muy, muy importante para ellos culturalmente.”

Vance añadió que era “una muestra de respeto, tanto por las víctimas como por el gobierno armenio, que ha sido un socio muy importante para nosotros en la región”.

¿Qué ha dicho la Casa Blanca?

La Casa Blanca culpó de la publicación original a un miembro de su personal. Es la segunda vez en menos de una semana que el Ala Oeste culpa a un ayudante anónimo de una polémica sobre una publicación en las redes sociales. El viernes pasado, fue un vídeo racista que Trump había compartido en su cuenta Truth Social en el que se representaba al ex presidente Barack Obama y a la primera dama Michelle Obama como primates de la selva.

La Casa Blanca defendió inicialmente ese post antes de borrarlo tras una cascada de críticas.

¿Qué pasa después?

Aún no está claro si habrá consecuencias diplomáticas. Vance, por su parte, parecía decidido a mantener la atención en la misión original de su viaje.

“Creo que el presidente ha logrado un gran acuerdo de paz. Creo que la administración lo está haciendo realidad”, afirmó Vance.

Aún así, queda la cuestión política de si los armenio-estadounidenses reaccionan, con el bumerán retórico ofreciendo un recordatorio más de lo reacios que han sido los EE.UU. a utilizar la palabra “genocidio” para describir lo que los armenios recuerdan de esa manera.

