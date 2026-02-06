Olimpiadas de Invierno: aplausos al equipo de Estados Unidos se convierten en abucheos a Vance en la ceremonia inaugural

Milán - Los atletas estadounidenses recibieron una entusiasta bienvenida en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, pero el ambiente cambió cuando las cámaras se dirigieron brevemente al vicepresidente JD Vance.

Encabezado por la velocista y abanderada Erin Jackson, el equipo de Estados Unidos fue una de las últimas delegaciones en entrar en el estadio San Siro de Milán en el desfile de naciones del viernes.

El público vitoreó a los estadounidenses, pero se oyeron abucheos y silbidos cuando Vance y su esposa, la segunda dama Usha Vance, aparecieron en las pantallas del estadio ondeando banderas estadounidenses desde la tribuna.

El apoyo a Estados Unidos entre sus aliados se ha ido erosionando a medida que la administración Trump ha adoptado una postura agresiva en política exterior, incluyendo aranceles punitivos, acciones militares en Venezuela y amenazas de invadir Groenlandia.

También sonaron abucheos cuando la delegación israelí entró en el estadio.

Además de Milán, se celebraron desfiles de atletas en otras tres localidades: Cortina d’Ampezzo, Livigno y Predazzo. Los Juegos se celebran en una vasta zona del norte de Italia, lo que los convierte en los Juegos Olímpicos de Invierno más dispersos geográficamente de la historia.

