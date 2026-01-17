JD Vance y Marco Rubio asistirán a ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia

Roma, Italia- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezará una delegación estadounidense a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Italia y asistirá a la ceremonia de apertura, informó el sábado la Casa Blanca.

Vance estará acompañado por el Secretario de Estado, Marco Rubio, la segunda dama Usha Vance, el embajador estadounidense Tilman Fertitta y un grupo de medallistas de oro olímpicos, según informó la Casa Blanca en un comunicado.

Los Juegos Cortina de Milán comienzan el 6 de febrero. El Desfile de las Naciones de la ceremonia inaugural contará con la presencia de atletas encabezados por los abanderados nacionales no sólo en el estadio San Siro de Milán, que estará abarrotado por 60,000 espectadores, sino también, por primera vez en la historia olímpica, en otros tres lugares: las sedes de montaña de Cortina, Predazzo y Livigno.