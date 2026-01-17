Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

JD Vance y Marco Rubio asistirán a ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no figura en la lista de miembros de la delegación

17 de enero de 2026 - 6:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Donald Trump habla durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington, mientras el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio escuchan. (Evan Vucci)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Roma, Italia- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, encabezará una delegación estadounidense a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Italia y asistirá a la ceremonia de apertura, informó el sábado la Casa Blanca.

Vance estará acompañado por el Secretario de Estado, Marco Rubio, la segunda dama Usha Vance, el embajador estadounidense Tilman Fertitta y un grupo de medallistas de oro olímpicos, según informó la Casa Blanca en un comunicado.

Los Juegos Cortina de Milán comienzan el 6 de febrero. El Desfile de las Naciones de la ceremonia inaugural contará con la presencia de atletas encabezados por los abanderados nacionales no sólo en el estadio San Siro de Milán, que estará abarrotado por 60,000 espectadores, sino también, por primera vez en la historia olímpica, en otros tres lugares: las sedes de montaña de Cortina, Predazzo y Livigno.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no figura en la lista de miembros de la delegación.

Tags
Breaking NewsJuegos OlímpicosOlimpiadas de InviernoJD VanceMarco RubioDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 17 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: