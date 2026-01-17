Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Senadores de Estados Unidos rechazan aranceles y piden a Donald Trump dejar de amenazar a Groenlandia

En un comunicado, la demócrata Jeanne Shaheen y el republicano Thom Tillis criticaron las acciones del mandatario

17 de enero de 2026 - 5:41 PM

Donald Trump amenazó con gravar las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, países que se han opuesto a su deseo de tomar a Groenlandia. (Manuel Balce Ceneta)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- Los dos líderes del comité legislativo del Senado de Estados Unidos centrado en la OTAN rechazaron este sábado la amenaza del presidente, Donald Trump, de imponer aranceles contra ocho países de Europa como represalia por su oposición al deseo de Washington por anexarse la isla de Groenlandia.

En un comunicado, la demócrata Jeanne Shaheen y el republicano Thom Tillis, quienes formaron parte de una delegación de congresistas que viajaron a Dinamarca esta semana para reunirse con funcionarios europeos, criticaron las acciones del mandatario, asegurando que los países que amenazó son “los aliados más cercanos” de Estados Unidos.

“Seguir por este camino es malo para Estados Unidos es malo para las empresas estadounidenses y malo para nuestros aliados; este tipo de retórica además beneficia a adversarios como Vladímir Putin y Xi Jinping, que quieren ver a la OTAN dividida”, señalaron los legisladores.

Trump amenazó con gravar las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, países que se han opuesto a su deseo de tomar la isla y han adelantado que enviarán tropas para reforzar la presencia militar en el territorio ante las amenazas de Washington.

Ante esta escalada en las tensiones, los congresistas pidieron a Trump que “deje las amenazas y se mueva hacia la diplomacia”.

La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar a la isla continente de Groenlandia como colonia de Estados Unidos mantiene en alerta a sus ciudadanos, quienes enérgicamente se oponen.Miles de groenlandeses marcharon cuidadosamente el 17 de enero de 2026 a través de la nieve y el hielo para adoptar una postura contra el presidente de Estados Unidos. Políticamente constituida como una nación constituyente del Reino de Dinamarca, Groenlandia ha estado asociada a Escandinavia durante más de un milenio.
1 / 12 | Resistencia en el Ártico: miles marchan en Groenlandia en reclamo de su soberanía . La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar a la isla continente de Groenlandia como colonia de Estados Unidos mantiene en alerta a sus ciudadanos, quienes enérgicamente se oponen. - Evgeniy Maloletka

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el republicano ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales, llegando a elevar hasta en un 50 % las tasas sobre las importaciones de Brasil y la India, como represalia por el tratamiento al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.

Las palabras del mandatario llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras, de cara a rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de esa nación insular y la región ártica.

Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bajos y Reino Unido se han sumado a la iniciativa y enviarán tropas también a Groenlandia, codiciada por el Gobierno Trump con el argumento reforzar su “seguridad nacional” y de que caiga en manos de China o Rusia.

La Casa Blanca afirmó el pasado jueves que estos movimientos no afectan “en absoluto” al objetivo de Trump de controlar Groenlandia, rica en metales preciosos y tierras raras.

El Gobierno danés ha insistido en la soberanía de la isla y rechazado las pretensiones de Washington, aunque se comprometió a la creación de un grupo de trabajo con el Gabinete de Trump para abordar las “discrepancias” sobre el tema.

