Donald Trump anuncia arancel del 10% a países europeos por oponerse a sus planes sobre Groenlandia

El presidente Donald Trump dijo el sábado que impondrá un impuesto de importación del 10% a partir de febrero a productos procedentes de ocho países europeos debido a su oposición al control de Estados Unidos sobre Groenlandia.

En una publicación en redes sociales, Trump señaló que Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia enfrentarían el arancel, el cual aumentaría al 25% el 1 de junio si no se alcanza un acuerdo para la “compra completa y total de Groenlandia” por parte de Estados Unidos.

Más temprano el sábado, cientos de personas en la capital de Groenlandia desafiaron temperaturas cercanas al punto de congelación, lluvia y calles heladas para marchar en apoyo a su autogobierno, frente a las amenazas de una posible toma de control por parte de Estados Unidos.

Los groenlandeses ondearon sus banderas nacionales rojas y blancas y escucharon canciones tradicionales mientras recorrían el pequeño centro de Nuuk. Algunos llevaban pancartas con mensajes como “Nosotros forjamos nuestro futuro”, “Groenlandia no está en venta” y “Groenlandia ya es GRANDE”. Miles de personas más se sumaron a manifestaciones en distintos puntos del reino danés.

Las protestas ocurrieron pocas horas después de que una delegación bipartidista del Congreso de Estados Unidos, reunida en Copenhague, intentara tranquilizar a Dinamarca y a Groenlandia reafirmando su apoyo.

El líder de la delegación, el senador estadounidense Chris Coons, demócrata por Delaware, afirmó que la retórica actual sobre Groenlandia está generando preocupación en todo el reino danés y dijo que busca desescalar la situación.

“Espero que el pueblo del Reino de Dinamarca no pierda la fe en el pueblo estadounidense”, dijo Coons en Copenhague, y añadió que Estados Unidos respeta a Dinamarca y a la OTAN “por todo lo que hemos hecho juntos”.

Ejercicios de la OTAN

Mientras tanto, el mayor general danés Søren Andersen, jefe del Comando Ártico Conjunto, dijo a The Associated Press que Dinamarca no espera que el ejército estadounidense ataque Groenlandia, ni a ningún otro aliado de la OTAN, y señaló que tropas europeas fueron desplegadas recientemente en Nuuk para entrenamientos de defensa en el Ártico.

Indicó que el objetivo no es enviar un mensaje a la administración Trump, aun cuando la Casa Blanca no ha descartado tomar el territorio por la fuerza.

“No entraré en la parte política, pero diré que nunca esperaría que un país de la OTAN atacara a otro país de la OTAN”, dijo Andersen el sábado a bordo de un buque militar danés atracado en Nuuk. “Para nosotros no se trata de enviar señales; se trata de entrenar unidades militares y trabajar junto a los aliados”.

El ejército danés organizó el viernes una reunión de planificación en Groenlandia con aliados de la OTAN, incluido EE.UU., para discutir la seguridad en el Ártico en el flanco norte de la alianza frente a una posible amenaza rusa. Según Andersen, los estadounidenses también fueron invitados a participar en la Operación Arctic Endurance en los próximos días.

Durante sus dos años y medio como comandante en Groenlandia, Andersen afirmó que no ha visto buques de guerra chinos o rusos en la costa de la isla, pese a las afirmaciones de Trump.

No obstante, ante el improbable escenario de que tropas estadounidenses usaran la fuerza en territorio danés, Andersen confirmó la vigencia de una ley de la Guerra Fría que regula las reglas de enfrentamiento.

“Pero es cierto que, según la ley danesa, un soldado danés tiene la obligación de defenderse si es atacado”, afirmó.

“Importante para todo el mundo”

Miles de personas marcharon el sábado por la tarde en Copenhague, muchas portando la bandera de Groenlandia, en apoyo a la isla semiautónoma. Otros llevaban pancartas con consignas como “Make America Smart Again” y “Manos fuera”.

“Esto es importante para todo el mundo”, dijo a AP la manifestante danesa Elise Riechie, mientras sostenía banderas de Dinamarca y Groenlandia. “Hay muchos países pequeños. Ninguno está en venta”.

Las declaraciones de Coons contrastaron con las provenientes de la Casa Blanca. Trump ha intentado justificar su insistencia en un control estadounidense sobre Groenlandia alegando que China y Rusia tienen intereses estratégicos en la isla, que posee vastas reservas sin explotar de minerales críticos.

“No hay amenazas actuales a la seguridad de Groenlandia”, afirmó Coons.

Trump ha insistido durante meses en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, un territorio semiautónomo del aliado de la OTAN, Dinamarca, y esta semana afirmó que cualquier resultado que no deje la isla en manos estadounidenses sería “inaceptable”.

Durante un evento no relacionado en la Casa Blanca sobre atención médica rural, Trump recordó el viernes cómo había amenazado a aliados europeos con aranceles a productos farmacéuticos.

“Puede que haga lo mismo por Groenlandia”, dijo Trump, antes de su anuncio del sábado. “Puedo imponer aranceles a países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por seguridad nacional. Así que puede que lo haga”.

Antes no había mencionado el uso de aranceles como herramienta para forzar el tema.

A principios de esta semana, los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunieron en Washington con el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

El encuentro no resolvió las profundas diferencias, pero sí produjo un acuerdo para crear un grupo de trabajo, aunque Dinamarca y la Casa Blanca ofrecieron versiones públicas muy distintas sobre su propósito.

Líderes europeos han señalado que solo Dinamarca y Groenlandia pueden decidir sobre asuntos relacionados con el territorio, y Dinamarca anunció esta semana que aumentará su presencia militar en Groenlandia en coordinación con aliados.